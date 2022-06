Concorso Asia a Napoli 2022, pubblicato il bando: come presentare domanda sul sito ufficiale Pubblicato l’avviso pubblico per le assunzioni in Asìa Napoli di 500 operatori ecologici. Per candidarsi bisogna avere 18 anni e la patente. Il link per fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicato il bando di Asìa per assumere 500 operatori ecologici a tempo indeterminato. Saranno impiegati come spazzini e per la raccolta differenziata a Napoli. L'avviso è stato pubblicato oggi, lunedì 27 giugno 2022, sul sito dell'azienda di igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli, nella “sezione trasparenza – bandi di concorso”. Al concorso potranno partecipare i cittadini maggiorenni, con il diploma di scuola media inferiore e la patente A o B. Gli esami si terranno a settembre. Ci sarà tutta l'estate, quindi, per prepararsi.

Disagi questa mattina per la consultazione degli atti. Il sito web di Asìa è stato offline a causa dei troppi accessi. Mentre il file in pdf dell'avviso pubblico allegato all'avviso risulta ancora non caricato. Si potranno presentare le domande dalle ore 20,00 di oggi, 27 giugno 2022, e fino alle ore 23,59 del 27 luglio 2022. Lo stipendio base iniziale sarà di circa 1.200 euro al mese, al quale vanno aggiunti notturni, festivi e straordinari.

Concorso Asia a Napoli, i requisiti

Il bando prevede la costituzione di una graduatoria di idonei dalla quale "attingere per l'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante con prestazione full time, per il profilo professionale di":

Addetti area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio. Inquadramento professionale: Livello J CCNL Servizi Ambientali Utilitalia (300 unità) Primo livello di inquadramento contrattuale per apprendistato professionalizzante CCNL Servizi Ambientali Utilitalia (200 unità)

I requisiti minimi di partecipazione sono:

età minima 18 anni;

licenza media inferiore;

patente (A e/o B).

Coloro che concorrono per l’apprendistato professionalizzante devono allegare anche il certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per residenza o la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Dalla graduatoria, che resterà in vigore fino al 2025 (salvo proroghe), sarà data priorità ai primi duecento che concorreranno per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 14 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia e ciò al fine di dare spinta all'occupazione giovanile. Gli altri saranno assunti con lo scorrimento.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggi conseguiti la preferenza o precedenza è determinata:

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

dalla minore anzianità anagrafica.

Test a risposta multipla a settembre alla Mostra d'Oltremare

La selezione avverrà per titoli ed esami. Si prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla. Il luogo dovrebbe essere la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Ci saranno 50 domande. I candidati avranno a disposizione 50 minuti per completare il test. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.

La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate. Per superare la prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno 30/50 (trenta/cinquantesimi). Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dal prosieguo della presenta procedura (valutazione dei titoli).

Di seguito le materie d'esame:

Cultura generale.

Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (Nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Diritti e doveri dei lavoratori (Elementi di diritto del lavoro: in particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti).

Elementi del codice della strada (D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. – L.120/2010 e ss.mm.ii.).

Il punteggio dei titoli

Se si supera la prova scritta, si passa alla valutazione dei titoli, che potranno dare un massimo di 15 punti.

I titoli e le qualità valutabili da parte della Commissione Esaminatrice, sono i seguenti:

Esperienza pregressa nel settore (max 5 punti). Patente C o superiore, CQC (max 5 punti). Accelerazione Inoccupati/disoccupati (max 5 punti)

Come candidarsi per il concorso

La domanda può essere inoltrata solo per via telematica tramite il portale, inviando l’apposito modulo da compilare on-line al seguente link che sarà attivato dalle ore 20,00 del 27 giugno 2022:

Il link per presentare la domanda per il concorso Asìa da 500 posti

Per registrarsi il candidato deve inserire il proprio Codice Fiscale ed un indirizzo di posta elettronica valido e riceverà una mail con la password temporanea, che deve modificare al primo accesso.

Seguirà poi la profilazione: il candidato dovrà inserire i propri dati anagrafici e verificare con attenzione la correttezza e procedere con la validazione del profilo.

Come compilare la domanda

Il candidato regolarmente registrato e profilato, deve compilare le sezioni relative a:

REQUISITI GENERALI – che devono essere tutti posseduti

– che devono essere tutti posseduti DICHIARAZIONI – tra cui il possesso almeno della patente A e/o B

– tra cui il possesso almeno della patente A e/o B TITOLO DI STUDIO – titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli di studio

– titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli di studio TITOLI AGGIUNTIVI – tra cui il possesso di una ulteriore patente superiore alla categoria B, le esperienze professionali unicamente presso Aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, eventuali dichiarazioni ai fini dell’accelerazione inoccupati/disoccupati

– tra cui il possesso di una ulteriore patente superiore alla categoria B, le esperienze professionali unicamente presso Aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, eventuali dichiarazioni ai fini dell’accelerazione inoccupati/disoccupati ULTERIORI DICHIARAZIONI – tra cui la propria situazione familiare, titoli che danno diritto alla preferenza in graduatoria, e l’opzione se il candidato ha i requisiti, di concorrere in via prioritaria per Apprendistato Professionalizzante.

Come ultima fase della domanda, prima di procedere con l’INVIO della domanda, il candidato dovrà scaricare l’avviso di pagamento del contributo di selezione di 15 euro, stamparlo ed eseguire il pagamento tramite gli esercizi abilitati a PAGOPA (come Banche, Poste, Lottomatica, Sisal, o altro soggetto abilitato)

Durante la compilazione della domanda, è possibile salvare i dati inseriti mediante l’operazione SALVA e completarla quindi anche in un secondo momento. Solo dopo l'avvenuto pagamento ed il caricamento della scansione del PDF (sottoscrizione firmata e documento di riconoscimento), è possibile procedere con l’operazione di INVIA.

Una domanda salvata e mai inviata, anche se è stato effettuato il pagamento del contributo di selezione oppure una domanda inviata e per la quale non è stato effettuato il pagamento del contributo di selezione sono da considerarsi delle pratiche incomplete e non danno diritto alla partecipazione alle fasi successive della selezione.

L'amministratore Ruggiero: "Puntiamo sui giovani"