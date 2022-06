Concorso Asìa Napoli, già arrivate 5mila domande in 12 ore: come candidarsi correttamente Sono 5mila gli utenti registrati in 12 ore. La procedura per candidarsi correttamente al concorso Asìa per operatori ecologici: tutti i documenti richiesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Boom di domande per il concorso Asìa 2022 per 500 assunzioni di operatori ecologici a tempo indeterminato. Sono circa 5mila gli utenti registrati, di cui circa mille già hanno inviato la domanda, dal lancio del bando, ieri sera, lunedì 27 giugno 2022, alle ore 20. Per l'azienda dell'igiene urbana del Comune di Napoli si tratta del primo concorso della sua storia. Il bando scade il 27 luglio a mezzanotte. C'è ancora tempo, quindi, per candidarsi. Per partecipare basta avere almeno 18 anni, la licenza di scuola media inferiore e la patente A o B. Per completare la domanda, oltre ai dati e ai documenti necessari, bisogna anche pagare il contributo di selezione di 15 euro.

Una volta entrati in servizio, dopo aver superato il concorso per esame e titoli, lo stipendio base di partenza sarà di circa 1.200 euro al mese, più notturni, straordinari e festivi. Si concorre per due profili: contratto di apprendistato professionalizzante (fino a 29 anni), e addetti area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio.

Come candidarsi per il concorso Asìa 2022: il link

La domanda può essere inoltrata solo online tramite il portale, inviando l’apposito modulo da compilare al seguente link attivo dalle ore 20,00 del 27 giugno 2022 e fino al 27 luglio a mezzanotte:

Il link per presentare la domanda per il concorso Asìa da 500 posti

Per prima cosa bisogna registrarsi: il candidato deve inserire il proprio Codice Fiscale e un indirizzo di posta elettronica valido. Riceverà una mail con la password temporanea, che deve modificare al primo accesso. Una volta registrato, deve compilare i dati anagrafici e procedere con la validazione del profilo.

Chi vuole candidarsi per l’apprendistato professionalizzante deve allegare anche il certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per residenza o la relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Come compilare la domanda

Una volta completata la registrazione, si può passare a fare la domanda. Il candidato che si è regolarmente registrato e profilato, deve compilare le sezioni relative a:

REQUISITI GENERALI – che devono essere tutti posseduti

– che devono essere tutti posseduti DICHIARAZIONI – tra cui il possesso almeno della patente A e/o B

– tra cui il possesso almeno della patente A e/o B TITOLO DI STUDIO – titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli di studio

– titolo di accesso e/o altri ulteriori titoli di studio TITOLI AGGIUNTIVI – tra cui il possesso di una ulteriore patente superiore alla categoria B, le esperienze professionali unicamente presso Aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, eventuali dichiarazioni ai fini dell’accelerazione inoccupati/disoccupati

– tra cui il possesso di una ulteriore patente superiore alla categoria B, le esperienze professionali unicamente presso Aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, eventuali dichiarazioni ai fini dell’accelerazione inoccupati/disoccupati ULTERIORI DICHIARAZIONI – tra cui la propria situazione familiare, titoli che danno diritto alla preferenza in graduatoria, e l’opzione se il candidato ha i requisiti, di concorrere in via prioritaria per Apprendistato Professionalizzante.

Come ultima fase della domanda, prima di procedere con l’INVIO della domanda, il candidato dovrà scaricare l’avviso di pagamento del contributo di selezione di 15 euro, stamparlo ed eseguire il pagamento tramite gli esercizi abilitati a PAGOPA (come Banche, Poste, Lottomatica, Sisal, o altro soggetto abilitato)

Durante la compilazione della domanda, è possibile salvare i dati inseriti mediante l’operazione SALVA e completarla quindi anche in un secondo momento. Solo dopo l'avvenuto pagamento ed il caricamento della scansione del PDF (sottoscrizione firmata e documento di riconoscimento), è possibile procedere con l’operazione di INVIA.

Una domanda salvata e mai inviata, anche se è stato effettuato il pagamento del contributo di selezione oppure una domanda inviata e per la quale non è stato effettuato il pagamento del contributo di selezione sono da considerarsi delle pratiche incomplete e non danno diritto alla partecipazione alle fasi successive della selezione.