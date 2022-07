Concorso Asia a Napoli, quando arriva la banca dati per i quiz e cosa studiare Quali sono le materie di esame per il concorso Asìa per 500 operatori ecologici e quando saranno pubblicate le banche dati con i quiz per le simulazioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono circa 50mila le domande di iscrizione arrivate per il Concorso Asìa 2022 per 500 posti da operatore ecologico a tempo indeterminato ad una settimana dalla chiusura del bando. Solo un candidato su 100, quindi, riuscirà a passare le prove, salvo scorrimento della graduatoria, già annunciato dall'amministrazione anche in previsione dei prossimi pensionamenti. Per partecipare bisogna avere almeno 18 anni, la licenza di scuola media inferiore e la patente di guida A o B. Requisiti alla portata di tantissime persone, motivo per il quale la competizione si annuncia accesissima. Gli esami dovrebbero tenersi in autunno, probabilmente tra fine settembre e inizio ottobre, alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. A disposizione ci sono quindi almeno due mesi per prepararsi. Ma cosa bisogna studiare? E quando saranno pubblicate le banche dati con i quiz delle simulazioni?

Cosa studiare per il test a risposta multiple: le materie

La selezione avverrà per titoli ed esami. Ci sarà una prova scritta con un test a risposta multipla: 50 domande da completare in 50 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.

La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate. Per superare la prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno 30/50 (trenta/cinquantesimi). Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dal prosieguo della presenta procedura (valutazione dei titoli).

Di seguito le materie oggetto di esame per il concorso:

Cultura generale.

Nozioni di base di igiene ambientale, di gestione rifiuti e raccolta differenziata (Nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

Nozioni di base in materia di sicurezza sul lavoro (Principi di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Diritti e doveri dei lavoratori (Elementi di diritto del lavoro: in particolare dei doveri del dipendente e sul mancato rispetto dei predetti).

Elementi del codice della strada (D. Lgs.285/1992 e ss.mm.ii. – L.120/2010 e ss.mm.ii.).

Come prepararsi per il concorso Asìa: banca dati e dimulazioni

Sui social si sono già formati diversi gruppi di studio per prepararsi al concorso e sono disponibili anche diversi manuali. Asìa e Comune di Napoli, però, negli scorsi mesi, hanno annunciato che prima delle prove saranno pubblicate sul sito dell'azienda dell'igiene urbana le banche dati con i quiz per simulare la prova d'esame. Al momento le simulazioni non sono ancora presenti sul sito di Asìa, saranno pubblicate, probabilmente, dopo la chiusura del termine per presentare le domande, mercoledì 27 luglio prossimo.

Il punteggio dei titoli

Se si supera la prova scritta, si passa alla valutazione dei titoli, che potranno assegnare un massimo di 15 punti.

I titoli e le qualità valutabili da parte della Commissione Esaminatrice, sono i seguenti:

Esperienza pregressa nel settore (max 5 punti).

Patente C o superiore, CQC (max 5 punti).

Accelerazione Inoccupati/disoccupati (max 5 punti)

La graduatoria degli idonei vincitori e non vincitori

Una volta completate le prove di concorso, verrà stilata una graduatoria: sarà data priorità ai primi duecento che concorreranno per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 14 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia. Gli altri saranno assunti con lo scorrimento.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggi conseguiti la preferenza o precedenza è determinata: