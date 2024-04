video suggerito

Concorsi Anm e Asìa Napoli: c'è la proposta per assumere gli idonei in graduatoria La proposta presentata in consiglio comunale da Nino Simeone: "Così si risparmiano i costi di nuovi concorsi per gli stessi profili, per i quali ci sono già idonei"

A cura di Pierluigi Frattasi

Le graduatorie dei concorsi Anm e Asìa conclusi l'anno scorso, che hanno portato a centinaia di assunzioni, sono in scadenza nel 2024. Ma le due aziende partecipate del Comune di Napoli necessitano ancora di personale, a causa dei prossimi pensionamenti. Da qui, la proposta, arrivata in consiglio comunale a Napoli, di far scorrere le graduatorie per assumere tutti gli idonei rimasti con contratti a tempo indeterminato part-time lanciata da Nino Simeone (PSDI), Presidente della commissione infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli: "In questo modo – spiega – si potranno risparmiare i costi di un nuovo concorso per gli stessi profili, ai quali parteciperebbero molto probabilmente le stesse persone già risultate idonee".

"L'unica soluzione attuabile in questo momento, per aumentare il numero di assunti – spiega Simeone, che ha presentato la proposta in Comune – velocizzando lo scorrimento delle graduatorie degli idonei ancora valide, è l'assunzione a tempo indeterminato part-time. Una tale scelta non comporterebbe nessun aggravio di costi per le aziende, che nel tempo potrebbero trasformare questi contratti in rapporti a tempo pieno, senza rischiare la scadenza delle graduatorie, e nello stesso tempo consentirebbe loro di assumere il doppio dei dipendenti, cosa che garantirebbe un maggior numero di operatori in servizio".

La proposta per lo scorrimento delle graduatorie

Nel documento che chiede lo scorrimento graduatorie idonei, si legge il seguente testo:

le recenti procedure concorsuali si chiede di valutare congiuntamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori di categoria, la possibilità di procedere allo scorrimento completo delle graduatorie attualmente in corso di validità mediante la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time con l'impegno di trasformarli successivamente in rapporti a tempo pieno appena le condizioni economico finanziarie aziendali lo renderanno possibile.

Poi, prosegue:

Un'iniziativa che non prefigura alcun impegno di spesa aggiuntivo, ma consentirebbe alle aziende di procedere all'immediato all'assunzione del doppio di unità di personale previste dai piani triennali dei fabbisogni, in considerazione della cronica necessità di personale operativo in servizio e dell'eccessivo ricorso da parte di aziende comunali al personale interinale, considerando inoltre il consistente numero di pensionamenti che avverranno nei prossimi mesi.

E conclude:

La graduatorie in corso di validità scadranno a breve. In mancanza di soluzioni alternative ci troveremmo nei prossimi anni a dover bandire nuovi concorsi pubblici per gli stessi profili e con gli stessi candidati, con conseguenti aggravi di costi per le aziende e il Comune.