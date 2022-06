Concorso Asìa per 650 assunzioni, l’azienda: “Attenti a chi chiede soldi, è una truffa” Bando di concorso entro il 30 giugno, domande solo online. Asìa: “Diffidate da chi vi chiede soldi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme truffe sul concorso Asìa 2022 per assumere 650 dipendenti. Di questi, 250 posti circa dovrebbero essere riservati a giovani sotto i 29 anni, per i quali ci saranno contratti di apprendistato finalizzati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, mentre altri 200 circa non dovrebbero avere limiti di età. I restanti 200 posti,come anticipato da Fanpage.it, saranno riservati agli ex Cub. Il bando sarà pubblicato entro il 30 giugno, ma sulle selezioni, che richiederanno come requisito di accesso la licenza media, c'è un'attenzione altissima. A lanciare l'allarme sul rischio di possibili truffe è la stessa azienda dei rifiuti di Napoli, con un messaggio sul suo portale web: "Diffidate di chiunque dovesse proporsi come intermediario a fronte di notevoli compensi", scrive Asìa.

Domande solo online, bando entro giugno

Le domande per partecipare al concorso Asìa saranno solo online. ASIA Napoli ha comunicato che "il bando per la selezione di operatori ecologici deve essere ancora pubblicato. La pubblicazione avverrà sul portale istituzionale dell'azienda e sarà resa nota attraverso i principali quotidiani locali e altri mezzi di comunicazione. Il bando indicherà i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente compilando l'apposito modulo online".

Asìa: "Attenti a chi vi chiede soldi, è una truffa"

Asìa poi lancia l'allarme sulle possibili truffe:

