Concluso sciame sismico ai Campi Flegrei: 10 terremoti, il più forte magnitudo 3 Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha diffuso la comunicazione dell’INGV: lo sciame sismico ai Campi Flegrei è concluso.

A cura di Nico Falco

Si è concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei iniziato stamattina e che nella giornata di oggi, 22 settembre, ha fatto registrare 10 scosse di terremoto, a partire dalle 11.02, con magnitudo compresa tra 0 e 3. Lo ha annunciato sui social il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, riferendo della comunicazione ricevuta da parte dell'Osservatorio Vesuviano. La scossa più forte è stata quella delle 11.02, con magnitudo 3, che ha allarmato i residenti principalmente a Pozzuoli, dove i docenti di diverse scuole hanno fatto uscire momentaneamente gli alunni dalle classi; l'evento è stato sentito anche a Napoli, soprattutto nella parte occidentale della città (Bagnoli, Agnano, Cavalleggeri, Fuorigrotta).

In mattinata Manzoni aveva rassicurato i concittadini e nell'ultimo post, pubblicato alle 18.07 di oggi, ha ribadito le raccomandazioni:

L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 11:02 costituito in via preliminare da 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md = 3.0. Invito ancora una volta la popolazione ad affidarsi e seguire solo le indicazioni e le comunicazioni della pagina istituzionale del Comune di Pozzuoli, i comunicati dell'Osservatorio vesuviano e i messaggi pubblicati su questa pagina.

Oggi 17 scosse di terremoto ai Campi Flegrei

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, come si legge nella pagina Internet dedicata, hanno registrato complessivamente oggi 17 scosse di terremoto a partire da quella delle 11.02 (sul sito indicata alle 9:02, quindi orario UTC e non CEST, Orario Estivo dell'Europa Centrale, in vigore anche in Italia). Le magnitudo sono comprese tra 0.1 e 0.8, le profondità stimate tra 0.3 e 2.5 chilometri.