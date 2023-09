Panico a scuola dopo il terremoto ai Campi Flegrei di oggi. Il sindaco di Pozzuoli rassicura: “Studenti al sicuro” Dopo la scossa di magnitudo 3 che si è verificata nella mattinata odierna, il sindaco ci ha tenuto a rassicurare i genitori che si erano preoccupati per i loro figli che, in quel momento, si trovavano a scuola.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Un altro terremoto ha scosso, nella mattinata di oggi, venerdì 22 settembre, l'area dei Campi Flegrei: la scossa, di magnitudo 3, è stata avvertita molto forte soprattutto a Pozzuoli e nella zona occidentale di Napoli. Nella città flegrea, epicentro del terremoto, l'evento sismico ha preoccupato non poco i residenti, soprattutto coloro che, in quel momento, avevano i figli a scuola: i genitori si sono preoccupati per la loro incolumità. In alcuni plessi mamme e papà si sono affrettati davanti ai cancelli fuori orario per capire la situazione e se dovessero o meno riportare i bimbi e le bimbe a casa.

I docenti hanno fatto uscire gli studenti alla Scuola media "Giacinto Diano", in via Solfatara, a Pozzuoli; portati fuori dall'aula per un po' di tempo anche i bimbi della scuola materna ed elementare "San Giuseppe", anch'essa in via Solfatara. Alla scuola "Cesario Console" di via Diomede Carafa i bambini delle elementari sono usciti prima.

Ci ha pensato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a tranquillizzare quanti si sono allarmati per i propri figli, ma in generale tutti i cittadini puteolani che, all'ennesima scossa, sono stati sopraffatti dalla paura. Il primo cittadino puteolano, sulla sua pagina Facebook, ha scritto:

Abbiamo tutti avvertito la scossa delle 11:02 di magnitudo, 3.0.Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le Scuole. È in corso una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo (inferiore a 1.0): i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi aggiorneremo appena l'Osservatorio ci fornirà nuove informazioni

Al momento, dunque, non soltanto non si registrano, per fortuna, danni agli edifici pubblici, compresi quelli scolastici: non ci sono, dunque, indicazioni su una presunta chiusura delle scuole per la giornata di domani.