Conclave, il cardinale Giovanni Battista Re alla Supplica alla Madonna di Pompei: "Auspico fumata bianca stasera" Il cardinale Giovanni Battista Re, che oggi ha celebrato la Supplica alla Madonna nel Santuario di Pompei, ha parlato del Conclave in corso alla Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa.

A cura di Valerio Papadia

Il cardinale Giovanni Battista Re

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 maggio, il cardinale Giovanni Battista Re ha celebrato la Supplica alla Madonna di Pompei nel Santuario della cittadina in provincia di Napoli. Proprio in occasione dell'importante rito liturgico, seguito da centinaia di migliaia di fedeli in loco e in televisione, il Decano del Collegio Cardinalizio si è espresso sul Conclave in corso alla Cappella Sistina per eleggere il nuovo Papa. Giovanni Battista Re, che a fine aprile ha celebrato anche i funerali di Papa Francesco, ma che non ha potuto partecipare al Conclave per sopraggiunti limiti di età, ha dichiarato: "Auspico che stasera, rientrando a Roma, trovi già la fumata bianca. Che lo spirito Santo abbia a soffiare forte e sia eletto il Papa di cui hanno bisogno la Chiesa di oggi e il mondo di oggi".

"Il mondo si attende tanto dal nuovo Papa – ha detto ancora il cardinale Re, che ha poi proseguito -. Stiamo attraversando un momento difficile per l'umanità. Il mio appello è che ci si impegni per la pace. E che questa pace arrivi. Ci vuole una onesta trattativa, speriamo che adesso ci sia una ripresa".

Un'altra fumata nera questa mattina nel secondo giorno del Conclave

Il Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice, dopo la morte di Papa Bergoglio – deceduto lo scorso 21 aprile – è iniziato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio. La prima fumata, arrivata in ritardo, intorno alle 20, è stata nera: segno che non si è arrivati a un accordo per il successore al Soglio di Pietro. I cardinali – sono 133 quelli votanti – si sono riuniti nuovamente nella Cappella Sistina questa mattina, giovedì 8 maggio: la seconda fumata, anch'essa nera, è arrivata alle 11.51; c'è attesa, ora, per una nuova fumata, che si spera sia bianca.