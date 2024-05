video suggerito

Concerto gratis di Malika Ayane a Napoli agli 800 anni della Federico II: 4 giugno, piazza del Gesù Concerto di Malika Ayane in piazza del Gesù, martedì 4 giugno, alle ore 21,00.

A cura di Pierluigi Frattasi

Malika Ayane

Concerto gratis di Malika Ayane in piazza del Gesù a Napoli, martedì 4 giugno 2024, alle ore 21,00, per festeggiare gli 800 anni della fondazione dell'Università Federico II di Napoli. Un appuntamento ormai fisso, quello dello show che l'ateneo fridericiano, l'Università laica più antica al mondo, offre alla città, questa volta per celebrare l'importante anniversario della sua istituzione.

Il concerto di Malika Ayane in piazza del Gesù

Lo spettacolo sarà dedicato alla musica della cantautrice italiana, tra le voci più particolari e dallo stile unico nel panorama internazionale. L'appuntamento è martedì 4 giugno alle 21 in piazza del Gesù. L'annuncio, alla vigilia della settimana in cui l'Ateneo federiciano, istituito dall'Imperatore svevo il 5 giugno 1224, compirà i suoi otto secoli di storia. Un anticipo sulle altre iniziative celebrative. Malika Ayane, inoltre, incontrerà gli studenti federiciani nella mattinata del 4 giugno, un'occasione per conoscere da vicino e scoprire la dimensione creativa dell'artista.

Gli 800 anni della Federico II

Il traguardo degli 8 secoli di storia dell'Università Federico II di Napoli, guidato dal rettore della Federico II, Matteo Lorito, sarà tagliato la prossima settimana. Ma i festeggiamenti sono iniziati ormai già da un anno. Tanti eventi e ospiti illustri hanno fatto visita a Napoli per partecipare alla festa. Tra gli ospiti anche Alberto Angela e Alessandro Barbero, grandi divulgatori scientifici, ma anche il cantante Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. I festeggiamenti proseguiranno fino alla fine del 2024 e sono ancora in serbo numerose sorprese, assicurano dall'ateneo.