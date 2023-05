Concerto Gigi D’Alessio Napoli: piano traffico per 5 giorni in piazza Plebiscito Spettacolo il 26, 27, 28 maggio e il 2 e 3 giugno. Tra gli ospiti Clementino, il figlio di Gigi D’Alessio Lda, Alex Britti, Geolier, Tananai e Serena Rossi. Ipotesi piano viabilità.

Gigi D'Alessio torna in concerto in piazza del Plebiscito a Napoli per 5 giorni, il 26, 27 e 28 maggio e il 2 e 3 giugno. Cinque date per lo spettacolo “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme”, molte delle quali già sold out. La data del 27 maggio sarà utilizzata però solo per la registrazione dello show in differita che sarà trasmessa il 1 giugno su Rai Uno. L'allestimento del palco è già partito. Realizzato nell'area dell'emiciclo di piazza del Plebiscito, tra le due statue equestri, con lo sfondo spettacolare della Basilica di San Francesco di Paola, che già in tante altre occasioni ha fatto da cornice agli spettacoli di D'Alessio. Per l'evento il Comune sta valutando di riproporre lo stesso piano traffico dello scorso anno, con la chiusura della piazza del Plebiscito alle auto ed ai pedoni, e l'interdizione delle due corsie laterali su Prefettura e Palazzo Salerno. Ma il dispositivo è ancora in fase di preparazione.

Tra gli ospiti Tananai, Lda, Alex Britti e Geolier

È tutto pronto per il nuovo show del grande cantautore partenopeo, nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli. Assieme a Gigi D'Alessio, sul palco del Plebiscito saliranno tanti altri ospiti, per una serata indimenticabile. È già stata annunciata la presenza di Clementino, il figlio di Gigi D'Alessio Lda, Alex Britti, Geolier, Tananai e Serena Rossi. I biglietti sono stati venduti sul circuito Ticketone.it negli scorsi mesi. In piazza saranno quindi allestite le poltrone per assistere allo spettacolo. L'area dello show sarà recintata con le transenne.

Il piano di viabilità per lo show

Il Comune, come nelle precedenti occasioni, sta predisponendo un apposito piano traffico per l'occasione, con la possibile chiusura al traffico di piazza del Plebiscito, che potrebbe essere interdetta anche ai pedoni, e delle due strade laterali di piazza del Plebiscito, quella sul lato della Prefettura e l'altra sul lato di Palazzo Salerno, esclusivamente per i giorni dell'evento, adottando il consueto e consolidato dispositivo di traffico già adottato per eventi simili in Piazza del Plebiscito. Lo spettacolo sarà trasmesso poi su Rai Uno il 1 giugno.

Nel 2022 il concertone al Plebiscito per i 30 anni di carriera

Gigi D'Alessio, autore di successi intramontabili come "Non dirgli mai" e "Tu che ne sai", lo scorso giugno per lo spettacolo per i suoi primi 30 anni di carriera "Gigi Uno Come te – 30 anni insieme" ha riempito piazza del Plebiscito. Lo show lo scorso anno si è tenuto in due giorni, venerdì 17 e sabato 18 giugno, con la prima serata trasmessa in diretta su Rai Uno. Lo scorso anno sul palco salirono tra gli altri, il figlio Luca, in arte LDA, Eros Ramazzotti, Fiorello, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Stefano De Martino, Amadeus, Alessandra Amoroso, Vanessa Incontrada, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, solo per citarne alcuni. Gigi D'Alessio è stato nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli.