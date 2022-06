Trasporto pubblico a Napoli

Gigi D’Alessio in concerto a Napoli, piazza del Plebiscito chiusa due giorni: divieti 17 e 18 giugno Il piano traffico: piazza interdetta ad auto e pedoni il 17 e 18 giugno. Unico corridoio pedonale sotto il colonnato della basilica di San Francesco di Paola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito blindata per due giorni per il concerto di Gigi D'Alessio che festeggia i suoi primi 30 anni di carriera. La piazza sarà chiusa non solo alle auto, ma anche ai pedoni, che non potranno passare nell'area tra Palazzo Reale e le poltrone degli spettatori. Per i pedoni ci sarà un unico corridoio per attraversare la piazza sotto il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. Il Comune ha previsto per l'evento un apposito piano traffico che partirà domani, venerdì 17 giugno 2022, alle ore 12, e si concluderà sabato 18 giugno 2022, al termine della seconda serata dell'evento.

Il concerto il 17 e 18 giugno

C'è grande attesa in città per l'evento "Uno come te – Trent'anni insieme", che porterà a Napoli le stelle della musica e del cinema italiani e internazionali, per festeggiare assieme a Gigi D'Alessio, che sarà affiancato sul palco anche figlio Luca, in arte LDA, protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tantissimi gli ospiti: Eros Ramazzotti, Fiorello, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Stefano De Martino, Amadeus, Alessandra Amoroso, Vanessa Incontrada, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, solo per citarne alcuni. La prima serata sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai Uno e su Rai Radio Due. Il palco è stato allestito negli scorsi giorni e oggi sono iniziate le prove, con tanti curiosi che si sono fermati per ascoltare. Nel programma tante canzoni della musica classica napoletana.

Il piano di viabilità: primi divieti da domani

L'ordinanza del piano traffico sarà per i giorni 17 e 18 giugno 2022. Il dispositivo di traffico che prevede la chiusura al traffico dei due tratti di strada carrabile che attraversano la piazza, lungo il Palazzo della Prefettura e lungo Palazzo Salerno, esclusivamente per i due giorni del concerto, a partire dalle ore 12:00 a fine cessate esigenze, adottando il consueto e consolidato dispositivo di traffico già adottato per eventi simili in Piazza del Plebiscito.

L'ordinanza prevede di:

Istituire dalle ore 12:00 e fino al termine della manifestazione e comunque a cessate esigenze dei giorni: 17 e 18 giugno 2022:

il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter; il divieto di transito veicolare eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (che circoleranno a senso unico alternato); il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento; in piazza Carolina, la sospensione del posteggio delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi).

Istituire, il giorno 18 giugno 2022 dalle ore 15:00 e fino al termine a cessate esigenze: