video suggerito

Concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano il 25 giugno 2025: quanto costa incontrarlo Tra i biglietti per lo show di Geolier all’Ippodromo di Agnano a Napoli anche il pacchetto Meet & Greet, che consente di incontrare l’artista prima del concerto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier "torna" a Napoli per un altro maxi concerto: il 25 giugno 2025 all'Ippodromo di Agnano, nuova tappa partenopea per il rapper di Secondigliano. I biglietti sono già in prevendita sui siti abituali e, come da tradizione, ci sono anche i biglietti con formula "Meet & Greet" che permetteranno di incontrare l'artista prima dello show, oltre ad altri piccoli vantaggi rispetto al biglietto "comune". La formula del biglietto, che è anche la più costosa, come riporta Ticketone prevede:

Meet & Greet ed instant foto con l’Artista (nel pomeriggio del giorno dell'evento);

Un biglietto settore RED ZONE;

Partecipazione al soundcheck;

Ingresso prioritario e riservato con staff dedicato in loco;

Un Pass memorabilia e cordino da collezione;

Un gadget esclusivo

Il tutto ad un costo per singolo biglietto di 199 euro (ai quali dovranno aggiungersi le spese di commissione e di prevendita, ndr). Prezzo che non scoraggerà i fan più sfegatati di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, che si prepara ad un nuovo tutto esaurito. La capienza dell'Ippodromo di Agnano è imponente: si pensa che si venderanno quasi 80mila biglietti, per un pubblico ancora una volta a fare da cornice al rapper napoletano, pronto ad uno spettacolo come forse neanche allo Stadio Maradona in questi giorni. Geolieri infatti con le sue tre date nello stadio partenopeo ha fatto già registrare il tutto esaurito, ed ha cementato ancora una volta il suo profondo legame con i fan, giunti da tutta Italia per assistere al concerto nella "sua" Napoli. E che si preparano ad una seconda invasione anche l'anno prossimo ad Agnano.