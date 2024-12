Concerto Capodanno 2024 a Salerno in piazza Libertà con Giorgia

video suggerito

Concerto di Capodanno a Salerno in piazza Libertà con Giorgia. Conducono la serata Pippo Pelo con Adriana Petro e Pika Dj.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Salerno per il concerto di Capodanno in piazza della Libertà: ad intrattenere il pubblico ci sarà Giorgia, che aprirà il concertone alle 22 in punto, accompagnando così con la sua inconfondibile voce il passaggio dal 2024 al 2025, anno nel quale la cantante tornerà anche per la sesta volta sul palco di Sanremo come concorrente (nel 1995 il suo trionfo con "Come Saprei", al quale si aggiunge anche il successo nell'unico Sanremo Giovani a cui ha partecipato, nel 1993, con "Nasceremo").

A condurre la serata ci saranno Pippo Pelo con Adriana Petro e Pika Dj che apriranno con la musica dance a partire dalle ore 20:45, in attesa di Giorgia. A mezzanotte, quindi, il tradizionale brindisi augurale dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e lo spettacolo di fuochi pirotecnici. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, fa sapere Palazzo Guerra, che ha anche annunciato che per l'occasione "saranno prolungate nella notte del 1° gennaio le corse della metropolitana di Salerno. A disposizione del pubblico anche bus navetta".

Questa la comunicazione del Comune di Salerno su come raggiungere Piazza Libertà:

Per chi è già in città: s arà attivato un servizio navette con una frequenza delle corse di circa 20 minuti dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 02:00 del 01 gennaio 2025, orario in cui è prevista la partenza dell'ultima navetta dal centro cittadino in direzione stadio Arechi.

Le navette in partenza da Stadio Arechi Piazzale Bottiglieri (nei pressi della stazione della metropolitana) effettueranno le seguenti fermate: Leucosia Torre Angellara – Mercatello (Mons. Grasso) – Caduti di Brescia – Posidonia Santelmo – Torrione Forte la Carnale – Corso Garibaldi alt. Stazione FF.SS. – Garibaldi Poste Centrali – Lungomare Trieste Municipio.

Le navette in partenza da Lungomare Trieste Municipio – effettueranno le seguenti fermate: Lungomare Trieste Velia – Piazza della Concordia – Lungomare Tafuri (Ostello Gioventù) – Lungomare Marconi – Lungomare Colombo Pastena 1 – Mercatello Leucosia – Leucosia Torre Angellara – Stadio Arechi. Il servizio prevede il pagamento di un biglietto del costo unitario pari ad € 1,30.

Sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà anche in metropolitana , il cui servizio sarà potenziato per l’occasione mediante le seguenti corse aggiuntive: corse in partenza dalla stazione centrale “Salerno” direzione stadio Arechi, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:00; corse in partenza da stadio Arechi direzione stazione centrale “Salerno”, con frequenza ogni 30 minuti, fino alle ore 03:30.

piazza della Libertà è raggiungibile a piedi dalla stazione centrale “Salerno” in 24 minuti – 1,7 km – e dalla stazione “Duomo – Via Vernieri” in 14 minuti – 1,1 km. Per chi raggiunge Salerno in auto: Si consiglia di utilizzare l’area di Parcheggio presso lo Stadio Arechi, da raggiungere attraverso i seguenti percorsi: da Cava de’ Tirreni/Vietri sul Mare – tramite A3 e A2/E45 – Uscita “Pontecagnano”; da Fratte – tramite Tangenziale di Salerno – Uscita “Mariconda” o “Zona industriale”; da Sud – tramite SP175 o A2/E45 – Uscita “Pontecagnano”. Dall’area di parcheggio presso lo stadio Arechi sarà possibile raggiungere Piazza della Libertà mediante servizio navette o metropolitana dalla stazione “Stadio Arechi” (vedi sopra). Si ricorda che, a causa della chiusura che interesserà traversa Odierno – via Pertini – via Molo Manfredi, il parcheggio pubblico presso Piazza della Libertà resterà chiuso dalle ore 17:00 del 31/12/2024 fino al termine del concerto.