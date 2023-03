Con una cintura colpisce la volante della polizia, poi aggredisce gli agenti: 33enne arrestato È accaduto a Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli: dopo aver danneggiato la volante, il 33enne si è scagliato contro i poliziotti, venendo poi arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Ha danneggiato una volante della Polizia di Stato colpendola con una cintura, poi ha aggredito gli agenti: per questo un uomo di 33 anni è stato arrestato nella serata di ieri a Napoli. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, mentre transitavano in via Francesco Galeota, a Fuorigrotta, periferia Ovest della città, hanno notato un uomo al centro della carreggiata: questi, alla vista della volante, si è scagliato contro l'auto, colpendola con una cintura e danneggiandone il cofano.

L'uomo si è poi scagliato contro i poliziotti che, dopo una colluttazione, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo: il 33enne – M.P. le sue iniziali – residente a San Mango Piemonte e con precedenti di polizia è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.

Aggredisce una guardia giurata all'ospedale di Castellammare: arrestato

A Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno invece arrestato un uomo di 45 anni, Fabio Colurciello. L'uomo ha dapprima urinato all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo, poi ha aggredito una guardia giurata intervenuta per allontanarlo, colpendola con calci e pugni.