Fa pipì fuori al Pronto Soccorso, poi picchia una guardia giurata: 45enne arrestato a Castellammare In manette Fabio Colurciello, già noto alle forze dell’ordine: l’uomo è stato arrestato dai carabinieri all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Ennesima aggressione in un ospedale della provincia di Napoli: a farne le spese, questa volta, è stata una guardia giurata in servizio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Intorno alle 6 di questa mattina, domenica 26 marzo, alcuni membri del personale che svolge le pulizie nel nosocomio ha notato la presenza di un uomo che si aggirava per i vialetti esterni del Pronto Soccorso: l'uomo, incurante della presenza degli addetti alle pulizie, ha cominciato ad urinare.

La guardia giurata aggredita a calci e pugni

Il personale ha così avvertito un vigilante in servizio in ospedale, che ha avvicinato l'uomo e ha tentato di mandarlo via: in tutta risposta, lui ha aggredito la guardia giurata, colpendola con calci e pugni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno identificato e arrestato l'aggressore: si tratta di Fabio Colurciello, 45 anni, già noto alle forze dell'ordine; il 45enne è in attesa di giudizio. La guardia giurata è stata visitata nello stesso ospedale San Leonardo: riscontrate ferite lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.