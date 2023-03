Con la tecnica del magnete per non pagare la bolletta dell’elettricità: scoperto Ristorante-pescheria aveva alterato il contatore dell’energia elettrica per risparmiare sui consumi.

A cura di Redazione Napoli

È una delle tecniche più note e che ora però può essere applicata solo a pochi vecchi contatori. Però in certi casi il magnete che rallenta il conteggio dei chilovattora elettrici funziona ancora. E fa pagare meno la salata bolletta. Non senza rischi: a Qualiano, in provincia Nord di Napoli, un ristorante pescheria, in Via Fratelli Rosselli è stato controllato dai carabinieri della locale stazione.

Durante un controllo all’attività è emerso che il titolare dell’attività avrebbe installato un magnete sul contatore elettrico. La piccola “modifica” avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi, fino all’88% in meno rispetto a quanto erogato dalla società di fornitura. In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano di 45 anni. Dalle verifiche effettuate il danno stimato ammonterebbe a circa 6mila euro. Il 45enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.