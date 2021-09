Comunali Napoli 2021, accolto il ricorso di Alessandra Clemente Sindaco: riammessa la lista Accolto il ricorso della lista Alessandra Clemente Sindaco, che era stata esclusa dalla commissione prefettizia la scorsa settimana dalle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi, per un errore formale. Riammessa dal Tar Campania. La lista che sostiene la candidata sindaco Alessandra Clemente, assessore comunale uscente della giunta De Magistris, sponsorizzata dallo stesso ex pm, torna quindi ufficialmente in lizza per le prossime amministrative.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esultanza dei candidati

"Finalmente – commenta il consigliere comunale uscente Francesco Vernetti, candidato con Alessandra Clemente Sindaco – è arrivato l'esito del ricorso. Eravamo molto fiduciosi, in quanto era solo un refuso di un copia ed incolla. I cittadini verranno rappresentati in questa competizione elettorale da candidati che hanno coerenza e passione presenti nella lista di cui mi pregio farne parte "Alessandra Clemente Sindaco". Concorda un altro consigliere uscente e collega di lista Claudio Cecere: "Ricorso accolto. Siamo ufficialmente candidati al Consiglio Comunale. In tutti i modi hanno provato ad escluderci, il Tar ci ha dato ragione".

La commissione prefettizia, mercoledì 8 settembre scorso, aveva notificato l'esclusione dalle prossime elezioni amministrative della lista. Tagliata fuori per un mero “errore materiale”, avevano riferito a Fanpage.it fonti vicine alla candidata sindaco. Ma i delegati della lista si sono subito messi all'opera per far riesaminare la decisione, in modo da ritirarla. La commissione Prefettizia negli scorsi giorni, infatti, ha esaminato una ad una le liste per le prossime comunali a Napoli, verificando le firme e le autenticazioni e tutta la documentazione prevista dalla normativa.

I lavori si sono tenuti nella sede dell’Anagrafe-Uffici Elettorali al Parco Quadrifoglio di Soccavo. Ancora in sospeso il destino delle altre liste escluse di Catello Maresca per il Comune di Napoli, Catello Maresca Sindaco e Catello Maresca, anche in questo caso è già stato presentato il ricorso.

Nella lista Alessandra Clemente Sindaco figurano i consiglieri comunali uscenti Elena Coccia, capolista, Claudio Cecere, Francesco Vernetti, Luigi Zimbaldi e Laura Bismuto, e l’assessore al bilancio uscente Rosaria Galiero, l’ex consigliere comunale Antonio Luongo. Alle Municipalità, invece, schierati tra i candidati presidenti ci sono, tra gli altri, Diego Civitillo, attuale presidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, il consigliere comunale uscente Salvatore Pace che si candida alla guida della V Municipalità Vomero-Arenella, e Carmine Stabile consigliere municipale della IV Municipalità di Poggioreale-Vicaria.