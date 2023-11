Come ricevere il rimborso dei biglietti del Baloon Museum a Napoli: evento chiuso 10 giorni per maltempo La società che ha organizzato l’evento alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta ha reso noto che, chi volesse ricevere il rimborso per i biglietti già acquistati, potrà ricevere informazioni inviando una mail.

A cura di Valerio Papadia

I danni all’evento/foto Fanpage.it

Vento con raffiche fino a 100 chilometri orari e abbondati piogge: questa la situazione meteorologica a Napoli che, da questa notte, sta facendo i conti con il maltempo. Gravi danni si sono registrati al Baloon Museum, esposizione di pop art ospitata, dallo scorso 22 settembre, alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta: il forte vento, questa notte, ha infatti danneggiato una delle strutture in cui si svolge l'evento, che è stato rimandato a data da destinarsi.

A poche ore da quanto accaduto, Roberto Fantauzzi, presidente della Lux Eventi, società che organizza la manifestazione, ha fornito maggiori informazioni sull'evento, sulle tempistiche per il ripristino e su cosa fare con i biglietti già acquistati. Il Baloon Museum sarà inaccessibile per almeno 10 giorni per "garantire l'integrità del nostro spazio e delle nostre opere, ma soprattutto per lasciarvi vivere l'esperienza in piena sicurezza" – ha dichiarato Fantauzzi.

Baloon Museum, come ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati

Come detto, il presidente di Lux Eventi ha fornito indicazioni anche per chi abbia già acquistato i biglietti e volesse ottenerne il rimborso: basta inviare una mail a hello@balloonmuseum.world, per ricevere entro 72 ore notizie su come richiedere la restituzione della cifra anticipata.

"Chi invece vorrà tornare a trovarci sfruttando gli accrediti già acquistati, riceverà indicazioni su come poterli utilizzare tramite le nostre pagine social" ha detto ancora Roberto Fantauzzi, che ha fatto sapere anche che la manifestazione sarà prorogata oltre la data prevista per la chiusura.