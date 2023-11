Maltempo a Napoli distrugge il Balloon Museum alla Mostra d’Oltremare: evento inagibile, cosa fare coi biglietti

La nota della Mostra d’Oltremare e degli organizzatori: “Invitiamo i possessori di biglietto a non venire, presto comunicheremo come riconvertire i biglietti o chiedere rimborso”

Balloon Museum chiuso a causa del maltempo a Napoli: ieri in seguito a forte pioggia e vento una delle tre strutture dell'evento alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta è stata, spiegano dall'organizzazione «fortemente danneggiata e resa inagibile». Anche oggi è allerta meteo arancione sulla città e per questo ci sono parchi e scuole chiuse.

Si legge nelle note della Mostra e degli organizzatori dell'evento:

Invitiamo i possessori di biglietto a non recarsi presso la struttura. Presto lo staff del Balloon Museum comunicherà come riconvertire i biglietti o chiederne il rimborso.

Nessun incidente è accorso alle persone, ma la struttura non sarà in grado di ospitare il pubblico fin quando il danno non verrà riparato. Per il momento non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni.

Sicuramente il Balloon Museum rimarrà chiuso per tutto il week end visto anche il protrarsi della situazione di allerta meteo.

Nessuno perderà il proprio biglietto che verrà ricoperto o rimborsato non appena sarà più chiaro il da farsi.