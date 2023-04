Come arrivare in auto a Napoli per la festa scudetto e dove parcheggiare Il Comune di Napoli garantirà l’apertura non stop dei parcheggi pubblici Frullone, Brin, Colli Aminei e Chiaiano. L’elenco delle strade con le strisce blu dove si potrà sostare.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli, domenica 30 aprile 2023 alle ore 14,00, in vista della possibile festa scudetto del club azzurro, partirà l'area pedonale con il divieto di circolazione per auto e moto in buona parte del centro storico e del lungomare. Il blocco della circolazione durerà fino alle ore 4,00 di lunedì 1 maggio 2023.

Dopo le ore 14,00 di domenica, quindi, quando verranno chiuse le strade, si potrà arrivare lo stesso in città con l'auto e con la moto, ma bisognerà fermarsi prima dell'inizio del perimetro dell'area pedonale. Il Comune ha istituito 91 varchi che saranno presidiati dalle forze dell'ordine. Soltanto i mezzi autorizzati (forze dell'ordine, mezzi di soccorso e altre categorie individuate nell'ordinanza) potranno entrare.

Come arrivare al centro di Napoli in auto e moto domenica 30 aprile

Dopo le ore 14,00, una volta attivata l'area pedonale, tutti gli automobilisti e motociclisti dovranno fermarsi prima del perimetro della zona rossa e cercare parcheggio. Dopodiché potranno entrare all'interno dell'area pedonale e muoversi a piedi, oppure utilizzando i mezzi pubblici. L'ordinanza consente, quindi, di arrivare in macchina o in moto all'interno dell'area pedonale prima delle ore 14,00, ma poi si resterà bloccati fino alle 4 di notte, prima di poter ripartire.

Come raggiungere lo stadio per la partita Napoli-Salernitana

Presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si giocherà la partita Napoli-Salernitana alle ore 15,00. L'impianto sportivo non rientra nell'area pedonale. Si potrà raggiungere, quindi, in auto o moto. Oppure si potranno utilizzare i mezzi pubblici, come la linea Cumana dell'Eav e la metropolitana Linea 2, che faranno corse non stop. Bus e filobus, invece, saranno attivi fino alle ore 14,00, dopodiché sospenderanno il servizio.

Dove parcheggiare per la festa scudetto e come spostarsi in città

Per agevolare i cittadini a trovare parcheggio, il Comune di Napoli, di concerto con l'Anm, ha deciso di tenere aperti non stop i parcheggi pubblici Anm, in struttura al chiuso, Frullone, Brin, Colli Aminei e Chiaiano. Si potrà parcheggiare anche sulle strisce blu, laddove disponibili, lungo il perimetro transitabile dell'area pedonale, composto dalle seguenti strade: