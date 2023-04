Strade chiuse a Napoli per la Festa Scudetto, la mappa dei blocchi e l’elenco nel piano traffico Strade chiuse a Napoli per la festa scudetto: dalle 14 di domenica 30 aprile stop alla circolazione. Tutti i divieti e la zona interdetta al traffico.

Nuova ordinanza del Comune di Napoli sul blocco del traffico in vista dei possibili festeggiamenti scudetto in città: a meno di 24 ore dalla precedenti, da Palazzo San Giacomo è arrivata una nuova ordinanza che modifica l'orario d'inizio del blocco. Si parte, dunque, dalle 14 di domenica 30 aprile e fino alle 4 del mattino di lunedì 1° aprile. Saranno attivati 91 varchi per il blocco del traffico, con un'area "rossa" che diventerà una enorme isola pedonale.

L'elenco delle strade chiuse a Napoli domenica 30 aprile per la festa scudetto

Tantissime le strade chiuse a partire dalle 14 di domenica 30 aprile a Napoli, che si divideranno in due tipi: le prime sono quelle che disegneranno il perimetro della "zona rossa", e quelle semplicemente interdette al traffico che si trovano al di fuori del perimetro. Nel dettaglio:

1. Area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze:

Largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina;

2. Ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli:

via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, Galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.

Divieti di sosta e fermate: cosa dice l’ordinanza

Non solo divieti alla circolazione: sarà vietato anche sostare e fermarsi in alcune zone, e in particolare nei pressi degli ospedali. In questo caso, il divieto scatterà dalle 10 di sabato 29 aprile e durerà fino alle 12 di lunedì 1° maggio. Il Comune di Napoli ha anche "avvertito" che si procederà alla rimozione coatta di qualunque veicolo che si troverà nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con Pronto Soccorso. Questo per garantire il libero passaggio ed accesso ai nosocomi delle ambulanze.

Fino a che ora sarà vietato circolare con auto e moto

Il blocco del traffico terminerà alle 4 del mattino di lunedì 1° maggio, con la fine dell'ordinanza del Comune di Napoli. Tuttavia, ha fatto sapere il Comune, l'ordinanza potrebbe essere applicata nuovamente al successivo giorno dello Scudetto qualora domenica 30 aprile non si verificassero le condizioni per vincere il campionato da parte del Napoli. La data successiva potrebbe essere in quel caso tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio.