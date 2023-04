Festa scudetto Napoli, nuovo orario per il blocco del traffico: stop moto e auto dalle 14 Cambia il piano traffico per domenica 30 aprile. Il blocco della circolazione nell’area pedonale scatterà alle ore 14 e non più alle 12.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cambia il piano traffico per l'eventuale festa scudetto del Napoli di domenica 30 aprile 2023. L'attivazione dell'area pedonale con i 91 varchi partirà alle ore 14,00 e non più alle 12,00: slitta quindi di 2 ore. Il provvedimento è stato assunto dal Comune di Napoli per consentire alle famiglie napoletane di poter rientrare a casa con maggiore tranquillità. Il blocco della circolazione di auto e moto scatterà, quindi, alle ore 14,00 di domenica 30 aprile 2023, in occasione della partita di campionato Napoli-Salernitana, che potrebbe assegnare il terzo scudetto al club partenopeo.

Le altre novità della nuova ordinanza

Tra le altre novità della nuova ordinanza sindacale, in corso di pubblicazione, potrà entrare nell'area pedonale anche chi lavora nei servizi pubblici (trasporti, rifiuti, ospedali). L'ordinanza è stata adottata, "valutate le richieste pervenute, di concerto con Questura e Prefettura". È stato differito con inizio dalle ore 14 di domenica 30 aprile il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate ieri con ordinanza.

Il divieto sarà quindi in vigore dalle ore 14,00 di domenica 30 aprile (e non dalle ore 12) fino alle ore 4,00 di lunedì 1 maggio. Sarà inoltre consentito il transito in deroga, oltre che al personale impiegato nei servizi previsti dall'ordinanza, anche al personale dei servizi pubblici (eventualmente previa esibizione di modulo di attestazione di servizio).

La Linea 1 della metro e le Funicolari Centrale e di Montesanto rimarranno aperte per tutta la notte di domenica 30 aprile mentre le linee bus saranno in esercizio fino alle ore 14,00 di domenica. A vigilare sul dispositivo ci saranno 350 agenti della Polizia Locale (140 uomini in più rispetto ai giorni festivi) saranno in strada – a partire dalle ore 14 di domenica 30 aprile – per assicurare il presidio dei varchi di accesso alla zona rossa, in prossimità degli ospedali e per assicurare i dispositivi di traffico per l’incontro di calcio.

Nei cimieri comunali, a seguito dell'ordinanza sindacale del Comune di Napoli in materia di circolazione, per motivi di ordine pubblico, le cappelle cimiteriali chiuderanno inderogabilmente alle ore 11:30, in modo che tutti possano tornare a casa in tempo utile ed evitare verbali e sanzioni.

Lo slittamento per venire incontro a chi rientra a casa

