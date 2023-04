Trasporto pubblico a Napoli

Festa scudetto Napoli: vietata sosta e fermata davanti agli ospedali dal 29 aprile al 1 maggio L’ordinanza del Comune di Napoli per mantenere libere le vie di accesso agli ospedali: del Mare, Cardarelli, Santobono, San Paolo, Pellegrini, Cto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Divieto di sosta e di fermata davanti agli ospedali di Napoli per tre giorni, da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, in vista della possibile festa del terzo scudetto azzurro. La decisione è arrivata dal Comune di Napoli, di concerto con la Questura, per motivi di sicurezza, in modo da tenere libere le vie di accesso ai nosocomi cittadini in caso di emergenza. Nelle prossime ore sarà pubblicata una apposita ordinanza che istituirà il dispositivo di traffico. Mentre ci sarà una seconda ordinanza per creare la maxi-area pedonale, con 89 varchi di accesso alla città. Nel centro di Napoli vigerà il divieto di circolazione per auto e moto.

Il piano traffico per gli ospedali di Napoli 29 aprile-1 maggio

La Questura di Napoli ha comunicato che in occasione dei probabili festeggiamenti per lo scudetto sono stati chiesti dei particolari provvedimenti di viabilità. In particolare, dalle ore 10:00 di sabato 29 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023, è stato chiesto di disporre il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso. A seguito di ulteriore interlocuzione con la Polizia Locale i presidi ospedalieri allertati risultano i seguenti: Ospedale del Mare, Ospedale Cardarelli, Ospedale Pediatrico Santobono, Ospedale San Paolo, Ospedale dei Pellegrini, Ospedale CTO.

Pertanto è stato Istituito, dalle ore 10:00 di sabato 29 aprile alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio 2023, il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:

A) DEA II livello: Napoli:

Ospedale del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli); Ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9; Ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6;

B) DEA I livello: Napoli: