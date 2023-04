Trasporti e sosta gratis a Napoli per la festa scudetto, la proposta anti-caos Bonus di 220 euro agli agenti della Polizia Municipale impegnati nei controlli: 89 varchi in città, presidi con le ambulanze.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Trasporti e sosta gratis per la possibile festa scudetto del Napoli, per evitare code sui mezzi pubblici". Questa la proposta lanciata dal sindacato Orsa Trasporti, per far fronte alla presumibile grande affluenza di persone che si riverserà al centro di Napoli in caso di vittoria del terzo tricolore nel prossimo weekend del 29-30 aprile. Si tratta solo di una proposta, è bene precisare, niente ancora di ufficiale. L'incontro tra i sindacati e l'Anm per decidere sui prolungamenti dei mezzi pubblici, come anticipato da Fanpage.it, è previsto per la giornata di oggi.

Bonus ai vigili urbani di 220 euro al giorno

Ieri, invece, si è tenuto un incontro tra i sindacati, la Direzione Generale e il Comandante della Polizia Municipale. Si è raggiunto l'accordo in Polizia Municipale sugli straordinari per i controlli: agli agenti che si renderanno disponibili nelle giornate del 30 aprile, 2 maggio, 4 giugno e altre eventuali date per i festeggiamenti dello Scudetto andranno bonus di 175 euro per categoria C e di 220 euro per Categoria D. Si tratta di incentivi produttivi per la polizia municipale che sarà chiamata a presidiare gli 89 varchi dell'area pedonale di Napoli, che sarà varata con l'ordinanza del sindaco Manfredi, dove saranno presenti anche polizia e carabinieri. Ci saranno servizi straordinari del Cot, alle ambulanze e presidi ospedalieri.

Anselmi (Cisl): "Bonus per la Polizia locale"

Per la Cisl Fp:

"Dobbiamo farci trovare pronti e preparati ad accogliere la grande e meritata festa scudetto. Proprio per questo, per facilitare attività di interforza in punti strategici e particolarmente sensibili della città e di ordine pubblico. Certi del ruolo fondamentale della Polizia Municipale, l’Amministrazione ha proposto di incentivare la partecipazione a tali iniziative con un riconoscimento economico per tutti gli agenti che si renderanno disponibili nelle giornate del 30 aprile, 2 maggio, 4 giugno e altre eventuali, pari a circa 175€ + 3 ore di straordinario alle Cat. C e 220€ + 3 ore di straordinario alle Cat. D per singola giornata. Una proposta che risulta importantissima anche nella prospettiva degli imminenti lavori di contrattazione decentrata al fine di costruire un istituto economico dedicato ai grandi eventi per la categoria. Consapevoli delle tante criticità che in questi anni affliggono il Corpo, siamo certi che il senso di responsabilità ancora una volta prevarrà".

La proposta sui trasporti gratis

La proposta dell'Orsa:

Alla vigilia della festa per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, in previsione dell’enorme afflusso in città dei tifosi da parte di tutta la provincia, e non solo, le Prefetture interessate, il Comune di Napoli, le Forze dell’Ordine e le aziende di Trasporto Pubblico si stanno mobilitando per organizzare un Piano di Sicurezza per garantire l’incolumità di tutti i partecipanti. Noi del Sindacato OR.S.A. riteniamo che, a tutela dell’integrità di mezzi di trasporto e degli impianti oltre che dell’incolumità dei Lavoratori, il trasporto Pubblico non debba essere assicurato durante quell’evento. Sappiamo bene che garantire la sicurezza, quando a muoversi sono centinaia di migliaia di persone, è un’impresa complicatissima, non dubitiamo che verranno prese tutte le precauzioni, ma ci teniamo a sottolineare che il timore dei lavoratori per la propria incolumità è molto, molto, forte. Dovendo però ottemperare ad un eventuale ordine del Prefetto per garantire la mobilità da e verso la città di Napoli, oltre che al suo interno, chiederemo: