Colpito da infarto a Capri il giorno della Befana, l’elisoccorso sfida il maltempo e lo salva

Uomo colpito da infarto a Capri, l’elisoccorso del 118 lo salva sfidando le forti raffiche di vento legate al maltempo a Napoli.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un uomo viene colpito da un infarto improvviso sull'isola di Capri il giorno della Befana. Scattano immediatamente i soccorsi. Arriva il personale sanitario del 118 dell'Asl Napoli 1, ma per il malcapitato è necessario l'intervento ospedaliero in una struttura specializzata che si trova solo sulla terraferma. I soccorritori non si perdono d'animo. L'elicottero dell'elisoccorso della Regione Campania si alza in volo, sfidando le forti raffiche di vento nel Golfo di Napoli, dove si è abbattuto il maltempo, e riescono a trasportare il paziente in tempi rapidi all'aeroporto di Capodichino, dove un'ambulanza è lì ad attendere l'equipe. L'infartuato viene salvato.

Infartuato a Capri salvato con l'elisoccorso

L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 6 gennaio 2026. Nonostante il forte maltempo che si è abbattuto sulla Campania, le operazioni di elisoccorso sono state portate a buon fine e la missione è riuscita perfettamente. Impegnato nell'operazione di salvataggio l'equipaggio dell'elicottero Felix 1 del servizio 118 Hems della Regione Campania, che è riuscito a librarsi in volo, affrontando violente raffiche di vento, e ad effettuare il trasferimento del paziente infartuato da Capri a Capodichino. La Protezione Civile regionale, infatti, ha diramato un avviso di allerta meteo, che è stato prorogato ed esteso anche alla giornata di domani, 7 gennaio.

Nell'operazione è stato coinvolto anche personale dell'ambulanza di Capri, dell'ospedale Capilupi dell'isola azzurra, nonché del 118 dell'Asl di Napoli 1 Centro. Un lavoro di squadra che ha funzionato alla perfezione, riuscendo a salvare il malcapitato, che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in sicurezza in ospedale per le ulteriori cure mediche del caso.

