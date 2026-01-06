Meteo Napoli, il maltempo peggiora dalle ore 20 di stasera e fino al 7 gennaio

Immagine di repertorio

Peggiora il maltempo sulla Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione dell’evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato ed esteso il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali.

Dalle 20 di questa sera 6 gennaio e fino alle 20 di domani, mercoledì 7 gennaio, i fenomeni temporaleschi già in essere subiranno una intensificazione e riguarderanno tutta la Campania: la perturbazione insisterà ancora sulla regione determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica.

Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni piovose che potranno essere anche particolarmente intense, si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, caduta massi e fenomeni franosi dovuti anche alla saturazione dei suoli.

Scrive la Protezione Civile in una nota: