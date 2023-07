Coldplay, Chris Martin: “Sentii Napule è e pensai: dobbiamo andare a cantarla a Napoli” “Napoli è stata un sogno per molto tempo, volevamo andare là per i libri di Elena Ferrrante e i film di Sorrentino”: così Chris Martin in una intervista.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chris Martin, voce e frontman dei Coldplay, è tornato a parlare della scelta di Napoli per due date del loro tour Mondiale "Music of the Spheres". Due serate da tutto esaurito allo stadio Maradona, durante le quali il cantante britannico non ha esitato ad indossare prima la sciarpa del Napoli Calcio e poi ad intonare Napule è di Pino Daniele, suonandola e cantandola dal vivo mandando letteralmente in delirio i 90mila fan (complessivi) delle due serate napoletane.

"Suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo", ha ribadito ancora una volta il cantante britannico originario di Exeter, "per i libri di Elena Ferrante e per i film di Paolo Sorrentino, ma anche per quelle sensazioni uniche, per Maradona.. dicevamo sempre: dobbiamo andare lì, e poi per qualche motivo non l'abbiamo mai fatto", ha spiegato intervistato da Tony e Ross su Radio 105, "Poi qualche anno fa stavo guardando un film, ed è iniziata la canzone Napule è. E là ho pensato: questa canzone è incredibile. Quindi ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: dobbiamo iniziare il tour a Napoli. Proprio per quella canzone".

Un sogno che si è realizzato quest'anno: le date napoletane dei Coldplay hanno attirato fan da tutto il centro-sud, con persone arrivate dalla Puglia, dal Lazio e della Sicilia, ma non sono mancati fan internazionali, che hanno unito il concerto ad una vacanza napoletana. Un pubblico variegato (seppure a schiacciante maggioranza napoletana e campana) che ha fatto sì che in sole due date fossero sfiorati i 100mila spettatori (la capienza del Maradona, per il concerto, era stata ridotta sotto i 50mila, ndr), e che ha regalato due serate da sogno ai fan dei Coldplay.