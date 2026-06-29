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Presidenza Fico in Regione Campania

Circumvesuviana, oggi resa dei conti in Eav: nuovo statuto in assemblea. Regione verso la transazione con De Gregorio

Oggi giorno decisivo nella società di trasporti regionale per chiudere il decennio di De Gregorio e avviare la nuova gestione Diamantini.
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A cura di Ciro Pellegrino
Capo cronaca Napoli
Umberto de Gregorio, presidente uscente di Eav e Pietro Diamantini, ex Trenitalia, designato amministratore unico
Umberto de Gregorio, presidente uscente di Eav e Pietro Diamantini, ex Trenitalia, designato amministratore unico
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Presidenza Fico in Regione Campania

È il giorno decisivo. Oggi, lunedì 29 giugno, l'assemblea dei soci dell'Eav, Ente Autonomo Volturno – ovvero la Regione Campania, socio unico – è chiamata ad approvare il nuovo statuto Eav che chiude i dieci anni di Umberto de Gregorio al vertice della società regionale dei trasporti (Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana, MetroCampania Nord Est) e apre la strada all'amministratore unico. Al suo posto è destinato l'ex manager Trenitalia Pietro Diamantini.

Il passaggio formale arriva dopo il consiglio d'amministrazione convocato dallo stesso De Gregorio nei giorni scorsi, che si è limitato alla «presa d'atto»: un atto che non equivale ad approvare, perché lo statuto lo riscrive solo l'assemblea, non il CdA. La vera partita, però, non è quella statutaria. De Gregorio, piazzato in Eav da Vincenzo De Luca, ha un contratto da direttore generale in essere con scadenza 2027, che il nuovo statuto da solo non scioglie.

Per questo Palazzo Santa Lucia, attraverso il vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, lavora a una chiusura bonaria: evitare ricorsi e tempi lunghi che rallenterebbero l'insediamento di Diamantini. Lo stesso articolo 13 bis dello statuto, del resto, riconosce all'amministratore revocato senza giusta causa il diritto al risarcimento. Sul tavolo, dunque, un accordo transattivo che monetizzi il residuo del contratto. La giornata di oggi dirà se la rivoluzione Eav parte con un'intesa o con uno strascico giudiziario.

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