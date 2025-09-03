Circumvesuviana interrotta tra Torre Annunziata e Pioppaino: avaria su un treno

Temporaneamente interrotta la tratta della Circumvesuviana sulla linea Napoli-Salerno; l’Eav ha annunciato che è stato istituito un servizio di bus sostitutivo.

Immagine di repertorio

È stata temporaneamente interrotta la tratta tra le stazioni di Torre Annunziata e Pioppaino della linea Circumvesuviana: a comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la ferrovia. La causa è l'avaria di un convoglio, partito da Napoli alle 15:53 e diretto a Sorrento. Per la tratta al momento interdetta è stato istituito un servizio sostitutivo bus.

La linea interessata, la Napoli-Sorrento, è quella maggiormente frequentata, in particolar modo dai turisti. L'incidente, spiega l'Eav, si è verificato a bordo del treno 1159; una avaria in corso di risoluzione ma che ha portato necessariamente allo stop. "I treni in partenza da Napoli limitano a Torre Annunziata – si legge nella nota diffusa dall'Ente sui social alle 17.54 di oggi, 3 settembre – e i treni in partenza da Sorrento limitano a Pioppaino. È stato istituito un servizio un servizio bus sostitutivo sulla tratta interrotta a cura della ditta Romano bus".