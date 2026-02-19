Circondano ragazzina 16enne e la rapinano in via Toledo a Napoli, salvata da turisti e polizia locale

Un’altra rapina in via Toledo, con vittima una ragazza giovanissima. Il rapinatore, un 51enne napoletano, è stato bloccato da turisti spagnoli e arrestato dalla Polizia Locale.

Immagine di repertorio

Ragazzina 16enne rapinata in via Toledo a Napoli: circondata da due uomini e derubata del cellulare. La giovane è stata soccorsa da alcuni turisti spagnoli che sono riusciti a rallentare la fuga dei rapinatori. Uno dei malviventi, un italiano di 51 anni con numerose segnalazioni, è stato poi arrestato dalla Polizia Locale. L'aggressione è avvenuta ieri, mercoledì 18 febbraio, in pieno giorno, attorno alle 16,30, all'altezza di piazza Sette Settembre, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Si tratta dell'ennesima rapina che si consuma in via Toledo, famosa strada dello shopping del centro storico partenopeo.

Era già accaduto alcune settimane fa, quando una turista era stata rapinata dell'orecchino d'oro: strappato letteralmente dall'orecchio, con una lacerazione. Mentre, in un'altra occasione, una comitiva di studenti universitari è stata assalita all'altezza dell'uscita Toledo della metro 1 e picchiata da un gruppo di ragazzini.

Il rapinatore bloccato da turisti spagnoli e arrestato dalla Polizia locale

Ieri, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, uno dei rapinatori, però, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Avvocata. Il 51enne arrestato è risultato avere numerosissime segnalazioni per furto, rapina, spaccio di stupefacenti oltre a vari arresti sia con detenzione presso case circondariali sia arresti domiciliari ed un Dacur in atto per divieto di accesso negli esercizi pubblici.

Grazie all’intervento di alcuni turisti spagnoli uno dei due rapinatori è stato bloccato dopo una colluttazione. A seguito denuncia querela della ragazza minorenne, accompagnata dal padre, la Polizia Locale ha provveduto a comunicare l’avvenuto arresto al magistrato di turno. Il pm ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale Salvia di Poggioreale.