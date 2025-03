video suggerito

Cinque ragazzini inseguiti da un branco di cinghiali mentre passeggiano: salvati dai vigili del fuoco È accaduto oggi ad Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino: i cinque ragazzini si sono rifugiati in un casolare e hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti in loro soccorso.

A cura di Valerio Papadia

Una passeggiata domenicale all'aria aperta, per approfittare di una giornata di sole e stare in mezzo alla natura, ha rischiato di trasformarsi in una brutta avventura per cinque ragazzini che, durante le loro peregrinazioni spensierate si sono imbattuti in un branco di cinghiali; è accaduto nella mattinata odierna, domenica 16 marzo, ad Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino.

Nella fattispecie, i cinque ragazzini stavano affrontando una passeggiata all'aria aperta in contrada Greci quando, sul loro cammino, si sono imbattuti in un branco di cinghiali e sono stati inseguiti da essi; spaventati per l'improvvisa apparizione degli animali, i 5 minorenni si sono dati alla fuga, rifugiandosi in un casolare abbandonato, dal quale hanno allertato i vigili del fuoco.

Grazie alla segnalazione, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono riusciti a localizzare i 5 ragazzini, che si trovavano in un'area non facilmente accessibile. Con non poche difficoltà, dunque, i vigili del fuoco hanno raggiunto i minorenni e, dopo averli rassicurati, li hanno condotti in una zona sicura, lontano dai pericoli; l'intervento si è fortunatamente concluso senza conseguenze per la salute e la sicurezza dei cinque giovani.