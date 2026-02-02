Cinque anni di rapine in provincia di Napoli: 55enne condannato a 18 anni di carcere

L’uomo, tra il 2015 e il 2020, avrebbe commesso numerose rapine aggravate nella provincia di Napoli: per lui è stato emesso un ordine di carcerazione dalla Corte d’Appello.

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, i carabinieri della stazione di Parete hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo di 55 anni, residente a Napoli ma di fatto domiciliato a Parete, cittadina nella provincia di Caserta: per l'uomo, già ristretto agli arresti domiciliari, è stata disposta la custodia in carcere, dove deve espiare 18 anni di reclusione per numerose rapina aggravate, commesse nella provincia di Napoli tra il 2015 e il 2020.

Pertanto, dopo la formalità di rito, il 55enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'Autorità Giudiziaria è stata informata dai carabinieri della stazione di Parete che, come detto, nella mattinata odierna hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione.

Nel Casertano arrestato anche un 61enne per truffa

Sempre nella provincia di Caserta e sempre nella mattinata odierna, i carabinieri hanno dato esecuzione a un altro ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Cuneo, nei confronti di un 61enne residente ad Alife. Il provvedimento è scaturito dal cumulo di condanne definitive per una serie di truffe aggravate commesse tra il 2021 e il 2024 tra le province di Caserta, Trapani, Cuneo e Pesaro: il 61enne, portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, deve scontare 4 anni e 1 mese di reclusione.