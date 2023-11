“Cifre mostruose” per una polizza auto a Napoli: il quadro dei lettori è sconfortante Tante le segnalazioni di nuovi rincari per le polizze auto e moto a Napoli: rincari fino al 200% e senza alcun motivo.

A cura di Redazione Napoli

Le mail che arrivano a Fanpage.it sul rincaro assicurazioni Rc auto e moto a Napoli sono numerose e contengono quasi tutte lo stesso aggettivo: «ingiusto». Perché il rincaro del costo annuo della polizza è definito ingiusto o inaccettabile dagli utenti, visto che in molti casi non hanno mai fatto incidenti e quindi mai scalato la classe bonus/malus verso il basso.

Gianni racconta una storia che egli stesso intitola «Assicurazioni impazzite ed Ivass inefficiente». L'Ivass, (fino al 2012 si chiamava Isvap), è Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che evidentemente vigila poco o niente sugli aumenti. O che se vigila non fa abbastanza per invertire questa tendenza:

La mia compagnia senza alcun motivo ha richiesto al rinnovo cifre mostruose, anche il 150/200 percento in più, nonostante fossi privo di incidenti ed in classe 1 da oltre 9 anni. Ad oggi interessare l'Ivass non ha sortito alcun effetto. Mi sembra evidente che ci possa essere stato un accordo tra le compagnie assicurative. Lo Stato deve e può intervenire.

Gaetano è sulla stessa linea, nella segnalazione inviata a Fanpage.it