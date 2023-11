Assicurazione auto, a Napoli rincari del 150%: parlano i lettori infuriati

Continuano le segnalazioni inviate a Fanpage.it da lettori infuriati per gli incredibili aumenti delle polizze Rc auto e moto a Napoli e nel resto della Campania. Gli aumenti esorbitanti delle polizze assicurative raggiungono anche il 150%, come spiega Giuseppe, di Pozzuoli, il principale comune dei Campi Flegrei, provincia di Napoli:

Unico incidente nel millennio passato. Al rinnovo a ottobre + 150%. Penso che sia arrivato il momento per tutti di fare a meno dell'assicurazione obbligatoria. Così non ci sarebbero neanche gli imbrogli.

Francesco, napoletano, racconta la sua storia che ha dell'assurdo

Sono stato assicurato con la mia Ford Fiesta 1,4 cv per 14 anni senza fare incidenti. Mai una lettera per un sinistro ,sono stato sempre in prima classe e negli ultimi anni riuscivo a pagare anche 400 euro.

La malasorte ha voluto che nel 2019 e nel 2023 ho fatto due lettere per tamponamento di scarso rilievo, anzi per quello del 2019 ho una causa legale in corso poiché la colpa non è mia.

Ma Adesso che devo rinnovare la polizza la società "Con Te" mi invia email di rinnovo ad un prezzo di 3.289. Li ho contattati perché mi sembrava palese che ci fosse stato un errore di calcolo, ma con stupore mi ha confermato che l’importo era esatto e se volevo quella è la cifra!

Non so ditemi Voi si può chiedere una somma del genere per due soli sinistri? Adesso che fare devo fermare la mia Ford perché non posso fare l’assicurazione! Succede solo a Napoli.