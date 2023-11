Un lettore racconta il mondo delle assicurazioni auto in Campania: “Aumenti esorbitanti” Dal Nord al Sud, la disparità nei rincari e nell’atteggiamento delle compagnie d’assicurazione fa infuriare gli automobilisti campani.

A cura di Redazione Napoli

Ormai quello del «caro assicurazione» Rc auto in Campania è un dramma cronicizzato: sono anni che parlamentari d'ogni sorta e movimenti politici di ogni segno annunciano battaglie e soluzioni ma la situazione resta sempre la stessa: da Nord a Sud i prezzi delle polizze lievitano in maniera indecorosa, inaccettabile per le famiglie monoreddito che hanno bisogno del veicolo per andare a lavorare.

Un lettore ha scritto a Fanpage.it per spiegare la sua situazione, comune a quella di chissà quanti altri utenti:

Mia moglie viveva al Nord coi genitori. Per due piccoli incidenti – graffietti a paraurti – ha dovuto fare 2 lettere ( lettera all'assicurazione per la richiesta di risarcimento ndr.) nell'anno 2019 Negli anni successivi e di residenza al Nord mia moglie ha pagato un rincaro esiguo per le due lettere di risarcimento effettuato, 350 euro all'anno in media. Tutto bene e irrilevante fino al 2022… quando decide di trasferirsi qui con me in Campania, provincia di Salerno e l'assicurazione all'auto gli è aumentata di oltre il 500%. I preventivi mediamente sono di 2.000 euro l'anno, tutto per 2 incidenti fatti nel 2019 (quattro anni prima) in Lombardia e per i quali non aveva avuto grossi aumenti fino a quando viveva lì. Qualsiasi compagnia ci spiattella in faccia questi 2 incidenti, come se fosse "normale" che se fai 2 incidenti paghi 2.000 euro di assicurazione.

La domanda è ovviamente arrabbiata e non ha risposta al momento:

