Ciclista investito e ucciso a 58 anni, incidente stradale ad Arpaia (Benevento)

Immagine di repertorio

Un ciclista di 58 anni è stato investito e ucciso da un'auto Fiat Panda ad Arpaia, in provincia di Benevento. Il violento incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 7 Appia, al km 237- 5000, all'altezza del bivio di Paolisi, questa mattina, lunedì 13 ottobre, attorno alle 4,30. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con i Carabinieri delle stazioni di Montesarchio e Airola, l'ambulanza del 118 e gli ausiliari del traffico di Anas, che gestisce l'arteria stradale.

Le indagini dei carabinieri sullo scontro sull'Appia

Purtroppo, però, per il 58enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La vittima è uno straniero, residente ad Airola. Secondo le prime informazioni, sembra che si stesse recando al lavoro, quando è stato investito dall'auto guidata da un 61enne di Montesarchio. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze. Il conducente della vettura è stato sottoposto ai test come prevede la norma.

Ieri scontro frontale tra auto sulla stessa strada

Sempre sull'Appia, invece, ieri si era registrato un altro incidente stradale, in prossimità di Arpaia, che ha visto coinvolte due auto. Si è verificato uno scontro frontale tra una Renault Clio, condotta da un giovane, e una Peugeot 206 con una coppia. Tre i feriti. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il ragazzo dalle lamiere della Clio con i flex. Un altro sinistro è avvenuto questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino ed ha visto lo scontro tra un camion ed un'auto.