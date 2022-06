Cibo rosicchiato dai topi, escrementi su scaffali e pavimenti: chiuso un minimarket a Salerno Sequestrati 7,6 quintali di prodotti alimentari in pessime condizioni igieniche: al proprietario sono state comminate sanzioni pecuniarie per circa 200mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Una operazione gigantesca quella portata a termine dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) in tutta Italia: i militari dell'Arma hanno controllato migliaia di negozi etnici da Nord a Sud della nostra Penisola, sequestrando oltre 700 tonnellate di cibo ed elevando multe per un totale di oltre 600mila euro nelle circa 500 attività commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità. Tra queste, c'è anche un negozio di vendita di alimenti etnici ubicato nella provincia di Salerno, gestito da un cittadino indiano, nel quale i carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi irregolarità dal punto di vista igienico e sanitario. All'interno del minimarket, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7,6 quintali di prodotti alimentari (farine, semola, riso, zucchero, spezie, succhi di pomodoro e patate) conservati in pessimo stato: alcune confezioni erano state rosicchiate dai topi.

Il negozio era disseminato di trappole per topi

Approfondendo l'ispezione nell'esercizio commerciale, i carabinieri hanno rinvenuto escrementi di topi sia sui pavimenti che sugli scaffali dove veniva esposta la merce: all'interno del locale, infatti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto numerose trappole rudimentali per roditori. Al termine delle operazioni, l'attività commerciale è stata chiusa, mentre al rappresentante legale sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 200mila euro.