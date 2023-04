Chiusa la Perimetrale di Melito a Napoli: rubati i guard rail, caos traffico e lunghe code d’auto Chiusi gli svincoli della Perimetrale di Melito: rubati i guard rail. Il ladro fuggito al campo rom di Scampia. Proprio lì stasera è prevista la lavanda dei piedi dell’arcivescovo Battaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa la strada Perimetrale di Melito a Napoli a causa di un furto dei guard rail. Lungo la strada, dalla quale si accede poi all'asse mediano, sono stati trafugate alcune parti delle barriere laterali di protezione. Gli agenti della polizia locale hanno colto sul fatto il ladro che è fuggito nel campo rom di Scampia, in viale della Resistenza, dove è prevista oggi la presenza dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia per la lavanda dei piedi.

Le forze di polizia stradale sono state costrette a presidiare i tratti non protetti dai cordoli della strada per evitare incidenti, mentre la Protezione civile della regione Campania ha chiuso gli ingressi dell'asse perimetrale da Scampia a Mugnano.

Chiusi gli svincoli della Perimetrale di Melito

A causa di questa situazione il traffico è impazzito e si sono formate lunghe code di auto. Nel pomeriggio si sta valutando per motivi di sicurezza e per procedere al ripristino delle barriere di chiudere anche il senso contrario di marcia da Mugnano a Scampia, in direzione Napoli. Un grande disagio per la cittadinanza. Il presunto ladro, colto sul fatto dalla Polizia locale, alla vista degli agenti è fuggito all’interno dell’insediamento Rom di Viale della Resistenza a Scampia.

Il presunto ladro fuggito nel campo rom di Scampia

Proprio nel campo rom di Scampia è prevista oggi la presenza dell'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia per la liturgia della lavanda dei piedi, nell'ambito dei riti della Settimana Santa di Pasqua.

"È un atto scellerato – commenta Nino Simeone, presidente della commissione comunale Viabilità – mi auguro che i responsabili siano individuati al più presto. La Perimetrale di Melito è un asse viario fondamentale, perché collega la zona ospedaliera di Napoli ai comuni dell'area nord, ed è frequentato ogni giorno da migliaia di automobilisti. Provocare un tale disagio alla cittadinanza è gravissimo. L'auspicio è che al più presto il guard rail possa essere ripristinato e la perimetrale possa essere riaperta".

"A causa di furto di barriere da carreggiata – commenta su Facebook il consigliere della VIII Municipalità, Pasquale Di Guida – si è provveduto alla chiusura temporanea degli svincoli dell’Asse mediano in Via Giovanni Antonio campano ed a Scampia. Si sta provvedendo alla sostituzione. Si spera che quanto prima vengano ultimati questi lavori".

L'intervento della Polizia Locale

La Polizia Locale di Napoli, è intervenuta sull’asse viario Melito – Scampia, sorprendendo un uomo intento a rubare parti di materiale metallico di “guard rail” posto a protezione del margine stradale. Alla vista degli agenti il soggetto si è dileguato all’interno dell’insediamento Rom di Viale della Resistenza. Accertata la mancanza di parti di parapetti posti ai margini della carreggiata, ci si è attivati a segnalare alle auto circolanti la pericolosità, e si è deciso, a seguito di verifica di tecnici comunali, la chiusura dell’intero tratto viario tra Melito e Scampia predisponendo uscite obbligatorie per garantire la sicurezza degli automobilisti. Successivamente si provvederà ai lavori di ripristino.