Pasqua Napoli 2023, la Via Crucis con l’arcivescovo Battaglia sarà a Ponticelli il Venerdì Santo Oggi pomeriggio alle 16,30 la lavanda dei piedi al campo rom di Scampia. Domani la via Crucis dalla Parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ha scelto il quartiere napoletano di Ponticelli per la Via Crucis del Venerdì Santo l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Ponticelli è uno dei quartieri dell'area est di Napoli più segnato dagli scontri dei clan di camorra negli ultimi anni. Qui si sono registrate le esplosioni di bombe carta, danneggiamenti di negozi e stese. Si tratta anche di una zona ad alta dispersione scolastica. Solo negli ultimi 3 mesi del 2022, da ottobre a dicembre, nella VI Municipalità di San Giovanni, Barra e Ponticelli, ci sono state 91 segnalazioni di bambini inadempienti all'obbligo scolastico.

La microcriminalità, purtroppo, in questi quartieri di periferia è molto diffusa. Anche per questi motivi, l'arcivescovo don Mimmo Battaglia ha scelto l'area orientale di Napoli per la Via Crucis di Pasqua 2023, la prima che arriva dopo la fine della pandemia del Covid19. Le celebrazioni del Venerdì Santo – giorno in cui avvenne la passione e la crocifissione di Gesù – organizzate dalla Diocesi di Napoli prenderanno il via domani mattina, alle ore 10,00, con l'ufficio delle letture e lodi mattutine e il rinnovo degli impegni dei Diaconi permanenti.

Alle 17,30 ci sarà la celebrazione della passione del Signore. Alle 20,30, quindi, la Via Crucis Diocesana per le strade di Ponticelli che partirà dalla Parrocchia di San Francesco e Santa Chiara, presieduta dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia.

La lavanda dei piedi al Campo Rom di Scampia

Oggi, invece, in occasione del Giovedì Santo, l'arcivescovo Battaglia celebrerà la liturgia della lavanda dei piedi presso il campo Rom di Cupa Perillo, al viale della Resistenza 185 a Secondigliano, alle ore 16,30. Un gesto di grande umiltà, per ricordare la vicinanza della Chiesa al popolo nomade. La lavanda dei piedi segue la liturgia dell'ultima cena che Gesù tenne con gli apostoli la sera del Giovedì Santo. Alle 18,00, ci sarà la Santa Messa in Duomo, presieduta da Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli. Alle 22,30 l'Adorazione Eucaristica Comunitaria in Duomo.