Venerdì a Napoli i funerali di Vincenzo Garzillo, morto nella strage di Suviana Venerdì 19 aprile ci sarà l'ultimo saluto a Vincenzo Garzillo, tra le sette vittime dell'incidente nella centrale idroelettrica di Bargi; la messa nella chiesa di Santa Maria della Salute, a Napoli.

A cura di Nico Falco

Si terranno venerdì 19 aprile, a Napoli, i funerali di Vincenzo Garzillo, il 68enne residente nel quartiere Pianura, nella periferia Ovest della città, tra le vittime dell'incidente nella centrale idroelettrica di Bargi, nel lago di Suviana; l'uomo era l'ultimo dei dispersi, il suo corpo è stato recuperato dopo quattro giorni di ricerche. La salma arriverà alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria della Salute, in via Salvo d'Acquisto, la funzione religiosa inizierà alle 11.

Garzillo aveva lavorato in Enel dal 1978; era andato in pensione nel 2022 ma, ha raccontato a Fanpage.it la figlia Fara, era stato richiamato proprio per la sua grande esperienza, maturata negli anni lavorando in numerose centrali italiane. "Non sarebbe andato se non avesse pensato che la sua esperienza era necessaria, altrimenti avrebbe detto di no – ha raccontato la ragazza – era lì per offrire la sua competenza lavorativa, è stato richiamato e ha valutato se accettare. Mio padre, quando è andato in pensione, stava male, perché ha amato il suo lavoro dal primo momento in cui l'ha fatto. È tornato quando ha capito che era utile la sua esperienza".

Sulla strage di Suviana le indagini sono ancora in corso. Secondo le ricostruzioni l'incidente sarebbe stato determinato dall'incendio di una turbina, a 40 metri di profondità al di sotto del lago. L'esplosione ha causato 5 feriti e 7 morti. Il giorno stesso dell'incidente sono stati recuperati i corpi di Pavel Petronel Trapanese, 45 anni, Mario Pisani, 64 anni e Vincenzo Franchina, 35 anni; successivamente sono state trovate le altre quattro vittime, inizialmente date per disperse: Adriano Scandellari, 57 anni, Paolo Casiraghi, 59 anni, Alessandro D'Andrea, 37 anni, e, per ultimo, Vincenzo Garzillo.