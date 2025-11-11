Chiusa via Kerbaker al Vomero, donna ferita da calcinacci caduti da un palazzo

Chiusa via Kerbaker al Vomero, dove una donna, oggi pomeriggio, martedì 11 novembre, è stata colpita da pezzi di calcinacci caduti dal cornicione di un palazzo. Attimi di paura nei pressi dell'incrocio con via Scarlatti, poco sopra piazza Vanvitelli, dove è avvenuto l'incidente attorno alle ore 16,00. Si tratta di una delle zone più frequentate del quartiere collinare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. La donna è stata subito medicata dal personale sanitario e sembra che non sia rimasta ferita gravemente, per fortuna, e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. I vigili del fuoco, dopo aver delimitato la zona, hanno chiuso via Kerbaker al traffico veicolare e pedonale, avviando le operazioni di spicconamento del cornicione danneggiato per mettere in sicurezza l’edificio. Durante le verifiche, sono stati controllati anche gli stabili adiacenti per scongiurare altri possibili distacchi di intonaco o materiali pericolosi.

La donna, secondo quanto si è appreso, in quel momento stava camminando sul marciapiedi, quando è stata colpita dai pezzi di intonaco. Immediato l’allarme dei passanti, che hanno contattato i soccorsi. La chiusura improvvisa della strada ha però avuto ripercussioni significative sulla viabilità del quartiere. Via Kerbaker, infatti, è un asse viario fondamentale del Vomero, collegando via Solimena con piazza Vanvitelli e la zona di San Martino. La deviazione forzata del traffico ha provocato lunghe code e rallentamenti nelle strade limitrofe, in particolare su via Scarlatti, via Cimarosa e via Luca Giordano, dove molti automobilisti si sono trovati bloccati. Al momento i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per completare la messa in sicurezza dell’area. Solo al termine delle verifiche statiche sarà possibile riaprire via Kerbaker e ripristinare la normale circolazione nel cuore del Vomero.