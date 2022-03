Chiusa la Galleria Vittoria, camion perde pannelli di cartongesso in strada. Un’ora per riaprirla al traffico Galleria Vittoria chiusa per circa un’ora stamattina, per rimuovere pannelli di cartongesso caduti da un veicolo. Lo stop ha mandato in tilt il traffico in zona.

A cura di Nico Falco

La Galleria Vittoria è stata parzialmente chiusa per circa un'ora oggi, 18 marzo, nel senso di marcia da piazza Vittoria a via Acton: la carreggiata era ostruita da pannelli di cartongesso. Si era pensato a un crollo dalle pareti, recentemente sottoposte a manutenzione, ma è stato accertato che i detriti avevano una origine diversa: sono stati probabilmente persi da un veicolo di passaggio, forse un camion, durante la notte. La chiusura della galleria, avvenuta all'ora di punta, ha mandato in tilt il traffico della zona e si sono formate lunghe code di automobili.

La Polizia Municipale è intervenuta poco dopo le 7 di stamattina, a seguito delle segnalazioni di diversi automobilisti che avevano notato i pannelli distrutti sulla carreggiata. Coi primi controlli è stato appurato che non si era trattato di un cedimento dalle pareti della galleria ma che era, invece, un carico perso da un veicolo in movimento. Per consentire la rimozione in sicurezza è stato comunque necessario chiudere la corsia. Sono intervenuti la Protezione Civile e gli operai della NapoliServizi, la Galleria Vittoria è stata riaperta completamente al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 8.

La Galleria era stata riaperta a metà dicembre, dopo una chiusura durata quindici mesi. Il traffico era stato deviato verso Santa Lucia e, per alleviare il traffico causato dalla chiusura del tunnel, fondamentale per la viabilità cittadina, era stato riaperto il lungomare. L'ultimo intoppo, pochi giorni prima della riapertura: erano stati rubati un chilometro e mezzi di cavi dagli impianti di areazione.