Riapre la Galleria della Vittoria di Napoli: era chiusa da oltre un anno Dopo 15 mesi riapre la Galleria della Vittoria a Napoli: presenti il sindaco Manfredi e l’assessore Cosenza. Per le festività torna pedonale il Lungomare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La riapertura della Galleria Vittoria nel pomeriggio di oggi, domenica 19 dicembre 2021.

La Galleria della Vittoria di Napoli riapre: a distanza di 15 mesi, torna disponibile per il traffico veicolare il lungo tunnel che collega la zona occidentale di Napoli il centro storico. Un crocevia fondamentale per il traffico cittadino, che in questi 15 lunghi mesi ha visto deviare la circolazione lungo Santa Lucia e, soprattutto, sul Lungomare di Napoli, che era stato invece chiuso al traffico da anni, per diventare una grande isola pedonale.

Alla riapertura presenti tra gli altri il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore Edoardo Cosenza. L'apertura della Galleria della Vittoria non comporterà un immediato ripristino della circolazione così come era prima della chiusura, avvenuta oltre un anno fa: era il 23 settembre 2020 quando un crollo interno alla galleria ne comportò prima la chiusura e poi una serie infinita di accertamenti e lavori, terminati solo di recente tra mille imprevisti. L'ultimo, in ordine di tempo, erano stati i cavi di rame che erano stati rubati da ignoti, appena poche settimane fa.

L'apertura, avvenuta oggi, seguirà diversi step: al momento, è stato ripristinato il collegamento da via Acton verso via Morelli. Poi, nelle prossime ore verrà invertito il senso di marcia di via Arcoleo, che si potrà percorrere solo in direzione della galleria, e di via Chiatamone, solo in direzione Santa Lucia. A questo punto si potrà ripristinare anche la corsia della Galleria della Vittoria in direzione di Via Acton e solo a questo punto tornerà pedonale via Partenope, che durante il periodo delle festività resterà dunque chiusa al traffico veicolare come in precedenza.