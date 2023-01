Chiude il Big Maxicinema di Marcianise dopo 20 anni: ceduto a un’azienda alimentare Scaduto il contratto, i locali saranno ceduti dalla proprietà ad un’azienda alimentare. L’ultima proiezione il 28 febbraio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude dopo 20 anni il Big Maxicinema di Marcianise, in provincia di Caserta, uno dei primi e più grandi multisala della Campania. Il contratto con la Lucisano-Stella film è scaduto. I locali saranno ceduti dalla proprietà ad un'azienda alimentare, ma non è ancora stabilito il futuro della struttura. Potrebbe diventare uno stabilimento di prodotti alimentari, oppure un grande centro di distribuzione o ancora un supermercato. Solo ipotesi, al momento, è bene ribadirlo. Più sicuro, invece, che l'ultima proiezione nel multisala ci sarà il 28 febbraio prossimo. Dopodiché il Big chiuderà i battenti, sembra per sempre. Incerto anche il destino dei 12 dipendenti, che rischiano di perdere il posto.

La crisi per il Covid e le piattaforme streaming

Un declino lento ma inesorabile, quello del multisala che soffre come tutti i cinema della fortissima crisi del settore, determinata dall'effetto combinato della pandemia del Covid19, che ha tenuto chiuse le sale per oltre 2 anni e dalla quale ancora si fatica a ripartire, e dal dilagare delle piattaforme di streaming, che offrono contenuti video aggiornati, sempre più appetibili per le famiglie e a costi contenuti. Un avanzare che il fascino del grande schermo sembra non riesca a contrastare. Prima del Big avevano chiuso i battenti già il cinema San Marco di Caserta e il Duel, colpito da un incendio l'estate scorsa.

Gli appelli sui social per salvarlo

Tanti gli appelli sui social per salvare il Multisala di Marcianise, che stanno raccogliendo molte sottoscrizioni. Su Facebook sono nate diverse pagine di sostegno, come "il BIG MAXICINEMA NON DEVE MORIRE", che chiedono un intervento delle istituzioni per non depauperare il territorio di un presidio importante di cultura e spettacolo.