Trasporto pubblico a Napoli

Chiaia, riasfaltata via Parco Margherita: lavori fino al 23 maggio poi riapre a doppio senso dopo un anno Il piano viabilità del Comune per i lavori al Parco Margherita. Il cantiere avviato ad aprile 2024 verso la chiusura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partiti i lavori per riasfaltare via del Parco Regina Margherita a Chiaia, la strada simbolo del Liberty partenopeo che collega il Corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo. Si tratta dell'ultimo step del cantiere avviato oltre un anno fa, il 15 aprile 2024, con l'istituzione del senso unico di circolazione. L'intervento per la posa dell'ultima mano di asfalto terminerà entro il 23 maggio prossimo. Per l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, si tratta della "fase finale" dell'intervento.

Il piano viabilità del Comune per i lavori al Parco Margherita

Al momento, si sta stendendo il tappetino di usura. Questo intervento sarà ultimato entro il 9 maggio. Il Comune di Napoli ha adottato un apposito piano traffico che prevede di istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta ambo i lati. Tra il 12 e il 16 maggio, poi, saranno realizzate le strisce pedonali rialzate. Quindi, dal 20 al 23 maggio si provvederà ad installare la segnaletica orizzontale. Al termine dei lavori, la strada potrà essere finalmente riaperta a doppio senso di circolazione. Per oltre un anno, infatti, è rimasta a senso unico. Sarà in questo modo un'importante valvola di sfogo per il traffico cittadino.

Il cantiere avviato ad aprile 2024 verso la chiusura

Costo complessivo dell'operazione circa 3 milioni di euro, finanziati con un prestito Bei, Banca Europea degli Investimenti. I lavori per il rifacimento di via del Parco Margherita si attendevano da tempo. Hanno subito ritardi anche a causa dell'aumento dei costi, legato anche alla crisi economica, che ha fatto lievitare il prezzo di 700mila euro in 3 anni. Il progetto ha previsto la sostituzione del vecchio manto stradale in sanpietrini con l'asfalto. L'ok della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, era arrivato nel 2020.