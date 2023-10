Trasporto pubblico a Napoli

Via del Parco Margherita sarà ripavimentata con l’asfalto: costi aumentati di 700mila euro in 3 anni Partita la gara per rifare la strada del liberty napoletano. I lavori dureranno 8 mesi. Cosenza: “Lavori indispensabili”

A cura di Pierluigi Frattasi

I rendering dei lavori al Parco Margherita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partita la gara per rifare via del Parco Regina Margherita a Napoli. La strada simbolo del liberty napoletano, che collega piazza Amedeo a Corso Vittorio Emanuele, sarà ripavimentata con l'asfalto al posto dei sanpietrini, come anticipato da Fanpage.it a giugno 2020. I marciapiedi saranno in pietra vulcanica, ai bordi ci saranno paletti in ghisa. Sarà rifatto quasi un chilometro di strada. Il tempo stimato per i lavori è di 8 mesi. I costi in tre anni sono aumentati di 700 mila euro. Il progetto esecutivo approvato a giugno 2020, infatti, prevedeva un costo di 2,4 milioni, attualmente salito a 3,1 milioni, a causa dell'aggiornamento del prezzario della Regione Campania avvenuto nel 2022. I lavori sono finanziati dalla BEI.

Cosenza: "Lavori indispensabili"

Una volta aggiudicata la gara potranno finalmente partire i lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita. Per l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, si tratta di "Una delle strade simbolo di Napoli, che collega il corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo è oggi in condizioni tali da creare disagio sia alla percorrenza di auto, moto e bus, che alla fruizione pedonale. Grazie al parere positivo della Soprintendenza la carreggiata sarà realizzata in asfalto di più agevole manutenzione, lasciando i sampietrini solo sui marciapiedi”.

Nel 2020 l'ok della Soprintendenza all'asfalto

L'ok della Soprintendenza all'asfalto risale al 2020. Il progetto precedente, approvato a maggio 2018, infatti, prevedeva ancora i cubetti di porfido. Questi ultimi dovrebbero restare nel breve tratto fino alla Funicolare di Chiaia, attualmente chiusa per la manutenzione ventennale (dovrebbe riaprire a settembre 2024). Dopo un attento studio tecnico, infatti, si è evidenziato che "la zona a maggiore rilevanza storico-artistica è quella situata a ridosso di piazza Amedeo (anch'essa pavimentata con cubetti di porfido) e, pertanto, si è deciso di assicurare continuità tipologica”.

Costi lievitati per la crisi economica

Via del Parco Margherita sarà riasfaltata con l'asfalto anti-skid per migliorare la sicurezza per i veicoli che la attraversano, visto che la “strada è caratterizzata da curve e tornanti e elevata pendenza”. La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha approvato la variante. Il progetto esecutivo approvato dal Comune nel 2020 prevedeva un risparmio rispetto ai sanpietrini di circa 800mila euro: 1,6 milioni invece di 2,4. Il progetto attuale, però, a causa anche della crisi economica, ha visto lievitare i costi. La strada, intitolata a Margherita di Savoia, regina d’Italia dal 1878, fu realizzata tra fine Ottocento e gli inizi del Novecento.