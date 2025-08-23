Chi era Tina Sgarbini, la donna trovata morta in casa a Salerno: ricercato l’ex compagno

Tina Sgarbini

Si chiamava Assunta Sgarbini, detta Tina, la donna trovata morta questa mattina nella sua abitazione di Montecorvino Rovella a Salerno. Quarantasette anni, Sgarbini aveva tre figli nati da una precedente relazione, che al momento della tragedia non erano in casa. Persona gentile, solare e benvoluta, aveva molti amici che adesso stanno lasciando messaggi di cordoglio sulla sua bacheca social: "Amica mia… Avevi lottato tanto con tutta te stessa per guarire dalla malattia… E invece … Una mano assassina ti ha portato via… Ti voglio bene Tina… Lasci un grande vuoto", il messaggio di cordoglio di un amico. Una tragedia i cui dettagli sono ancora da chiarire. Una cosa però sembra essere certa agli occhi degli investigatori: quella di Tina Sgarbini non è una morte naturale. L'ipotesi è che sia stata strangolata, ma sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi esterni effettuati sul corpo della donna, il corpo presenterebbe segni di violenza. Sgarbini, quindi, sarebbe stata uccisa. L'ipotesi più probabile è quella del femminicidio, avvenuto quando in casa non c'era nessuno. I carabinieri, che indagano sul caso, stanno cercando di rintracciare l'ex compagno. L'uomo al momento è irreperibile e non risponde alle chiamate.

"Oggi Montecorvino Rovella piange una sua figlia – le parole del sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio -. Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all'interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro. Non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. In questo momento il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l'ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà". Il giorno dei funerali, ha fatto sapere il sindaco, sarà proclamato il lutto cittadino. Intanto gli eventi in programma nel comune previsti oggi e nei prossimi giorni sono stati annullati in segno di rispetto e rinviati a data da destinarsi.