Donna di 47 trovata morta in casa nel Salernitano: ipotesi femminicidio, indagini in corso

La donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Montecorvino Rovella. Indagini affidate ai carabinieri, che non escludono la pista del femminicidio.
A cura di Valerio Papadia
Una tragedia ha sconvolto oggi, sabato 23 agosto, la comunità di Montecorvino Rovella, piccola cittadina nella provincia di Salerno: il cadavere di una donna di 47 anni – le cui generalità non sono ancora note – è stato trovato all'interno della sua abitazione, in località Votraci. A effettuare il tragico ritrovamento sono stati i carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella: da quanto si apprende, il cadavere della 47enne era riverso sul pavimento dell'abitazione.

Le indagini, affidate ai militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, non escludono al momento nessuna ipotesi, nemmeno quella che porta al femminicidio; la 47enne, infatti, potrebbe essere stata uccisa. Proprio in questo senso, i carabinieri starebbero cercando di rintracciare il compagno della donna. Il tragico episodio, come detto, ha gettato nella sconforto la piccola comunità di Montecorvino Rovella; il sindaco Martino D'Onofrio sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione.

Se fosse femminicidio ha spiegato il primo cittadino di Montecorvino Rovella – condanniamo questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione".

