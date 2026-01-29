Chi era Sharon Maccanico, la 15enne irpina morta in una frana in Nuova Zelanda

Sharon Maccanico, 15 anni, è tra le vittime della frana in Nuova Zelanda. Il dolore di amici e familiari ad Avellino, la giovane era campionessa di hip-hop.

Sharon Maccanico

Ad Avellino è il giorno del dolore dopo la morte di Sharon Maccanico, la 15enne originaria della frazione Picarelli che viveva in Nuova Zelanda con la famiglia: la giovane è tra le vittime della frana che ha travolto un campeggio neozelandese, dopo che nelle scorse ore era stato recuperato quello del giovane fidanzato che era con lei una settimana fa. L'identificazione è stata confermata dalle autorità locali: già alcuni giorni fa i media della Nuova Zelanda avevano annunciato che la giovane fosse tra le vittime della frana, notizia che però era stata subito smentita da Farnesina e familiari, con Sharon che risultava ufficialmente tra i dispersi.

Stamattina purtroppo è arrivata la notizia della sua identificazione, gettando nello sconforto amici e familiari. Sharon Maccanico, 15 anni, fin da piccola si era trasferita con la famiglia in Nuova Zelanda, dove era diventata anche campionessa internazionale di hip-hop. Dopo la notizia della frana che aveva travolto il campeggio, la frazione Picarelli di Avellino, dove vivono i familiari, si era mobilitata per lei, chiedendo anche una veglia di preghiera, nella speranza che avvenisse un miracolo. La giovane era molto conosciuta nella frazione irpina, dal momento che in estate tornava con la famiglia ad Avellino.

Da questa mattina, sui social, in tantissimi stanno lasciando il proprio cordoglio per la scomparsa della giovane. "Non esistono parole in grado di colmare un vuoto così grande. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere la nostra sincera vicinanza e il nostro affetto. A tutta la famiglia, il nostro abbraccio più forte", scrive la Pro Loco di Picarelli sui propri canali. Tanti gli amici che stanno condividendo video e foto con la giovane, per darle un ultimo saluto.