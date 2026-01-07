napoli
video suggerito
video suggerito

Chi era Linda Iyekeoretin, la 33enne picchiata a morte con una scopa dall’ex a Castel Volturno

La donna, originaria della Nigeria, è morta alla clinica Pineta Grande dopo 10 giorni di ricovero. Lo scorso 23 dicembre era stata brutalmente aggredita dall’ex fidanzato, poi arrestato dalla polizia.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
33 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Il 2026 è iniziato da una settimana appena e in Campania si è registrato già il primo femminicidio dell'anno. Si chiamava Linda Iyekeoretin la donna di 33 anni, originaria della Nigeria, che è morta nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: la donna, lo scorso 23 dicembre, proprio nella cittadina del Casertano, era stata aggredita dall'ex fidanzato, un connazionale di 32 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Nonostante le cure e il coma farmacologico indotto, i sanitari della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove la 33enne era ricoverata, non sono riusciti a salvarla; troppo gravi le ferite, soprattutto alla testa, riportate nell'aggressione.

Linda Iyekeoretin, picchiata con una scopa: arrestato l'ex fidanzato

Il violento pestaggio subito da Linda Iyekeoretin si è consumato, come detto, lo scorso 23 dicembre, all'Antivigilia di Natale, quando i poliziotti del commissariato di Castel Volturno sono intervenuti in una villetta a schiera della cittadina del Casertano dove era stata segnalata una lite tra due persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto la 33enne riversa a terra nel cortile dell'abitazione mentre, all'interno, l'ex fidanzato della donna, un connazionale di 32 anni: l'uomo, che era in compagnia di un amico, aveva un polso fasciato e i vestiti sporchi di sangue.

L'attività investigativa immediata dei poliziotti ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne: secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe brutalmente picchiato la 33enne, anche con una mazza di scopa, riducendola in condizioni gravissime; poi, ieri, dopo circa due settimane dall'aggressione, la situazione è precipitata e Linda Iyekeoretin è deceduta. L'ex fidanzato, portato in carcere inizialmente con l'accusa di tentato omicidio, dovrà rispondere ora della morte della 33enne.

Caserta
Cronaca
33 CONDIVISIONI
Immagine
Chi era Linda Iyekeoretin, picchiata a morte con una scopa dall'ex a Castel Volturno
La donna è morta dopo quasi due settimane in ospedale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views